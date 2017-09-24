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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۴۴

هوادار خوش شانس فوتبال معرفی شد

هوادار خوش شانس فوتبال معرفی شد

با حضور برخی چهره های ورزشی جایزه ویژه ای به یکی از هواداران پروپاقرص فوتبال اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی بزرگ جشنواره سرویس های ورزشی امروز با حضور چهره های برتر ورزشی به ویژه برخی از بازیکنان پیشین تیم های استقلال و پرسپولیس برگزار شد که در پایان نام خانم جوشقانی از شهر مقدس قم به عنوان برنده جایزه ۴۰۰ میلیونی معرفی شد. خودروی لوتوس، اسپورت ترین خودروی حال حاضر ایران به عنوان جایزه به برنده این قرعه کشی اهدا شد.

طبق سنوات گذشته که کمپین فوتبالی مبنا جوایز فوق العاده ای نظیر مازراتی را به همراهان خود اهدا می کرد امسال نیز این موسسه در عرصه کمپین های پیامکی به یاری اپراتور ایرانسل یکی دیگر از شرکت کنندگان خود را با جایزه ۴ میلیارد ریالی اش شگفت زده کرد.

کد مطلب 4096835
رضا خسروي

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