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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۴۴

مدیرعامل مجمع ملی ترویج ازدواج:

جمعیت میلیونی جوانان در صف ازدواج

جمعیت میلیونی جوانان در صف ازدواج

مدیرعامل مجمع ملی ترویج ازدواج جوانان گفت: جمعیت میلیونی جوانان در صف ازدواج و آمار بالای جوانانی که به سن تجرد قطعی رسیده اند موضوع ازدواج را به یکی از ضرورت های حوزه جوانان تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محمدی افزود: موضوع ازدواج جوانان به عنوان یکی از مهمترین مشکلات جوانان مطرح است که امیدوارم در دوران مدیریت جدید حوزه جوانان به آن به صورت ویژه پرداخته شود.

وی با اشاره  آمار بالای جمعیت جوان کشور که در سن ازدواج قرار دارند، تصریح کرد: جمعیت میلیونی جوانان در صف ازدواج و آمار بالای جوانانی که به سن تجرد قطعی رسیده اند موضوع ازدواج را به یکی از ضرورت های مهم حوزه جوانان تبدیل ساخته است.

محمدی آمادگی مجمع ملی ازدواج جوانان را برای مشارکت در برنامه های حوزه ازدواج معاونت ساماندهی امور جوانان اعلام کرد.

کد مطلب 4096837

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