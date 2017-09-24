به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه آق قلا عصر جمعه هفتم مهر در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار می‌شود که ۵۹ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در ۶ دور هزار متری با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه آق قلا ۲۸ مهر با برگزاری هفته چهارم به پایان می‌رسد و پس از آن رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد آغاز خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.

همچنین مدیریت مجموعه‌های سوارکاری و رقابت‌های اسبدوانی در گلستان برای دومین سال پیاپی به این استان واگذار شد.