  1. استانها
  2. گلستان
۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۴۷

کورس اسبدوانی پاییزه آق قلا جمعه آغاز می‌شود

کورس اسبدوانی پاییزه آق قلا جمعه آغاز می‌شود

آق قلا – رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه آق قلا جمعه هفتم مهر با برگزاری هفته نخست آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه آق قلا عصر جمعه هفتم مهر در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار می‌شود که ۵۹ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در ۶ دور هزار متری با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه آق قلا ۲۸ مهر با برگزاری هفته چهارم به پایان می‌رسد و پس از آن رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد آغاز خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.

همچنین مدیریت مجموعه‌های سوارکاری و رقابت‌های اسبدوانی در گلستان برای دومین سال پیاپی به این استان واگذار شد.

کد مطلب 4096881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها