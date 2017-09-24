شکست شارلوا مقابل صدرنشین/ چهارمین گل کاوه رضایی در لیگ بلژیک

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال شارلوا و کلوب بروژ حساس ترین بازی هفته هشتم رقابتهای ژوپیر لیگ بلژیک را یکشنبه شب برگزار کردند که در پایان تیم کلوب بروژ ۲ بر یک پیروز شد.

وسلی در دقیقه ۶۸ گل نخست بازی را برای کلوب بروژ به ثمر رساند اما کاوه رضایی در دقیقه ۷۷ با ضربه سر خود کار را به تساوی کشاند. در حالی که بازی به لحظات پایانی خود نزدیک شده بود آنتونی لیمبومبه با گل دقیقه ۸۸ خود ۳ امتیاز ارزشمند را برای مهمان به ارمغان آورد.

کلوب بروژ با ۲۱ امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم کرد و شارلوا با ۱۷ امتیاز در رده دوم ایستاد.

این چهارمین گل کاوه رضایی در لیگ بلژیک بود و او را در رده سوم جدول گلزنان قرار داد.