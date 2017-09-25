به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی در نشست بررسی جمع‌آوری کودکان کار و خیابان با اشاره به مذاکرات خود با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان سازمان بهزیستی در خصوص جمع‌آوری کودکان کار و خیابان افزود: ۱۱ دستگاه بر اساس آئین‌نامه ساماندهی کودکان کار در این حوزه وظیفه دارند، اما سازمان بهزیستی مدعی است که تنها نهادی است که وظایف خود را انجام داده است.

وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی در حال تدوین بسته سیاستی حمایتی برای کودکان کار است، ادامه داد: این بسته حمایتی با مشارکت چندین دستگاه در حال آماده‌سازی است.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی تأکید کرد: در مذاکرات انجام شده، سازمان بهزیستی معتقد است که از اجرای طرح جمع‌آوری کودکان کار بی‌اطلاع بوده و قرارگاه آسیب‌های اجتماعی زیرمجموعه شورای اجتماعی کشور به ناگهان سازمان بهزیستی را از اجرای طرح مطلع کرده است.

مولاوردی اضافه کرد: بهزیستی به منظور جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی بیشتر در اجرای این طرح، مددکاران خود را در طرح جمع‌آوری کودکان کار وارد کرد.

وی با اشاره به آئین‌نامه ساماندهی کودکان کار که مبنای اجرای طرح جمع‌آوری قرار گرفته، اظهار کرد: این آئین‌نامه باید با رویکرد مددکاری اصلاح شود اما هنوز اصلاحیه به دولت نیامده است.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی از ارسال نامه به رئیس مجلس به منظور تسریع در تصویب لایحه حمایت از کودکان خبر داد و خاطرنشان کرد: نظرات کارشناسان و اعتراضات سازمان‌های مردم‌نهاد به طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان را در جلسه چهارشنبه هیأت دولت به رئیس‌جمهور منتقل خواهم کرد.