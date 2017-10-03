سید میثم مطهری نویسنده، طراح و کارگردان «گرترود - روح پدر هملت» درباره اجرای این اثر نمایشی که در تالار مولوی روی صحنه است به خبرنگار مهر گفت: این نمایش از شهریور ماه اجرای عمومی خود را در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی آغاز کرده و استقبال نیز تا امروز رضایت بخش بوده است. تلاش ما این است که بتوانیم برای اجرای نمایش در بخش مرور جشنواره تئاتر فجر اعلام آمادگی کنیم.

وی درباره ویژگی های این اثر نمایشی بیان کرد: نمایشنامه «هملت» شکسپیر اثری پُرپرسوناژ و بلند با دیالوگ های سنگین است که نمایش «گرترود - روح پدر هملت» چکیده ای از این نمایشنامه به حساب می آید. در نمایشنامه «هملت» تمرکز روی شخصیت هملت است اما روایتی که در این نمایش ارایه می شود از منظر گرترود مادر هملت است. از نظر من کاخ سلطنتی هملت متعلق به گرترود است و او بانی و مسبب اصلی اتفاقات نمایش به حساب می آید و کسی است که پیش برنده وقایع است و نقشه اصلی را طراحی می کند، کلادیوس را در اختیار می گیرد و با راه هایی که پیش پای هملت قرار می دهد، می خواهد پسرش و همه حکومت را در اختیار خودش بگیرد. در نتیجه تمام تقلای هملت برای کشف موضوع قتل پدرش در تقابل با دیدگاه مصلحت آمیز گرترود که می خواهد هملت را سربراه کند، قرار می گیرد.

مطهری متذکر شد: همه شخصیت های نمایشنامه «هملت» در این نمایش به پنج شخصیت تقلیل پیدا کردند. شخصیت ها با اجرای نقش های همزمان اکثر شخصیت های اصلی نمایشنامه «هملت» را که در این روایت مورد نیاز هستند، پوشش می دهند ولی در عین حال شخصیت اصلی خودشان را هم حفظ می کنند. این اثر نمایشی برای افرادی که نمایشنامه «هملت» را خوانده باشند، جذاب است.

این کارگردان تئاتر درباه داستان نمایش توضیح داد: در این نمایش در نقشه ای که گرترود طرح می کند روح پدر هملت را ظاهر می کنند تا عنان هملت را به کف بیاورند و او را به راهی که خودشان می خواهند، بکشانند و او را از تقلایی که برای کشف معمای قتل پدرش انجام می دهد، منصرف کنند.

وی درباره فضاسازی و شیوه اجرایی نمایش گفت: تاکید ما در این نمایش تمرکز بر بازیگر است بنابراین عامدانه از حداقل آکسسوار در اجرا بهره برده ایم تا نشان دهیم نمایش ما چیزی جز بازیگر و هنر خالصانه تئاتر ندارد. با حضور پنج بازیگر بر صحنه، داستان به درستی بیان می شود و هیچ نکته مبهمی برای مخاطب باقی نمی ماند.

مطهری در پایان درباره دیدگاه زن ستیزانه‌ای که نمایش دارد، عنوان کرد: بخشی از پژوهش های من درباره مطالعات فمنیسمی و زن‌گرایانه است به همین دلیل ممکن است برای برخی جای سوال باشد که این نمایش دیدگاه زن ستیزانه دارد اما باید بگویم من در این نمایش دیدگاهی ازلی داشته ام و فکر می کنم روایت هایی که برای آدم و حوا داریم عینا برای کلادیوس و گرترود هم طرح می شود. معتقدم حتی جنگ هابیل و قابیل به صورت درونی برای هملت نیز طرح شده است اما معمای او معمای یافتن جفت نیست بلکه معمای هملت معمای یافتن مقصر اصلی است. یافتن مقصر اصلی بیرون افتادن از بهشت و بارگاه الهی است و فکر می کنم این معمای بشر معاصر است چون هملت می تواند نماینده بشر ازلی باشد به همین دلیل فکر می کنم این نمایش نیز همان جهانشمولی «هملت» را حفظ کرده است و از این منظر مساله زن ستیزی معنایی در اثر پیدا نمی کند و فلسفه وجودی انسان مورد توجه قرار می‌گیرد.

نمایش «گرترود - روح پدر هملت» از ۱۲ مهرماه مجددا اجرای عمومی خود را در تالار مولوی آغاز می کند. طناز تهرانی، بهنام حسن‌پور، لطف‌الله کارگری‌آریان، بهنام آرام، شمیسا اسدی بازیگران این اثر نمایشی هستند.