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۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۴

حمله طالبان به «قندهار» منجر به کشته شدن ۱۲ نظامی افغانستانی شد

حمله طالبان به «قندهار» منجر به کشته شدن ۱۲ نظامی افغانستانی شد

حمله طالبان به شهر «معروف» واقع در ولایت قندهار افغانستان منجر به کشته شدن ۱۲ نظامی افغانستانی و زخمی شدن ۴ تن دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «ضیا درانی» سخنگوی رئیس پلیس قندهار اعلام کرد که بر اثر حمله طالبان به شهر معروف واقع در ولایت قندهار افغانستان، ۱۲ نیروی امنیتی این کشور کشته و ۴ تن دیگر زخمی شده اند.

برخی منابع امنیتی دیگر نیز اعلام کردند که در این حمله از یک تانک مملو از مواد منفجره استفاده شده است. این تانک مربوط نیروهای امنیتی افغانستان بوده که چندی قبل شورشیان آن را تصاحب کرده بودند.

درانی در ادامه اعلام کرد که پس از این حادثه نیروهای امنیتی افغانستان با همکاری نیروهای هوایی ناتو بر مواضع طالبان حمله هوایی کرده‌اند.

 از دیگر سو طالبان با به عهده گرفتن مسئولیت این حمله اعلام کرد که کنترل شهر معروف را به دست گرفته اند. اما این ادعا از سوی مقامات امنیتی قندهار رد شده است.

کد مطلب 4100364

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