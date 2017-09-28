تکفیریها نمی توانند مانع عزاداری مردم افغانستان در ایام محرم شوند

«محمد محقق» معاون دوم ریاست اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در پیوند به اظهارات اخیر خود که تشکیل گروه های تروریستی همچون داعش را نتیجه اشتباه دولت های بزرگ برشمرده به خبرنگار مهر گفت: دشمنی با محبین اهل بیت موضوع تازه ای نیست و از قدیم در بین دشمنان اسلام رایج بوده و داعش نیز یکی از این گروه ها است.

محقق در این اظهارات خود کشورهای قدرتمند را به باد انتقاد گرفته و بروز جنگ ها در افغانستان را ناشی از سیاست های غلط قدرت های بزرگ برشمرد که با پرداخت میلیارد ها دلار این کشور را نا امن ساختند.

وی تصریح کرد که حملات تروریستی اخیر زنگ خطری بود برای تهدیدات بیشتر و دولت افغانستان هم پذیرفت که این گروه ها به فکر قتل عام و نسل کشی در افغانستان هستند.

محقق اظهار داشت که رخ داد های اخیر باعث شده که دولت افغانستان در کنار مردم و با هوشیاری، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از حمله به اماکن مقدس خصوصاً در ایام عزاداری در ماه محرم الحرام به کار گیرد.

معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان در ادامه با اظهار این مطلب که تکفیری ها نمی توانند مانع برگزاری مراسم عزاداری، یا کم رنگ کردن آن در ایام محرم شوند بیان نمود که مردم افغانستان برای شرکت در عزاداری های حسینی مصمم و پر شور تر از گذشته هستند.

محقق همچنین در بخش دیگر از گفتگوی خود تأکید کرد که انتخابات شفاف و نقش سازنده مخالفین سیاسی در آن به اصلاح نظام افغانستان کمک خواهد کرد.

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائی افغانستان در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر اظهار داشت که انتخابات آینده ریاست جمهوری و تلاش مخالفین سیاسی دولت در آن، می‌تواند راهی برای بیرون رفت از مشکلات داخلی افغانستان باشد.

وی در محل اقامت خود در کابل به مهر گفت که مخالفان سیاسی دولت فعلی افغانستان در تلاش هستند که در انتخابات آینده قوی ظاهرشده و در صورت موفقیت مشکلات داخلی افغانستان که در حال حاضر گریبان گیر ملت افغانستان شده است را مرفوع خواهند ساخت.

محقق اذعان کرد که مخالفان سیاسی دولت افغانستان در تلاش هستند که نقش تأثیرگذار در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری افغانستان داشته باشند.

وی گفت که در یک دولت حامی دموکراسی همانند افغانستان تشکیل ائتلاف ها و اپوزسیون‌ها یک امر کاملاً طبیعی است.

معاون دوم ریاست اجرائیه افغانستان تصریح کرد که ائتلاف هایی که در افغانستان ایجاد شده انتقاد هایی را نسبت به دولت افغانستان دارند که آن را بروز داده اند.

وی افزود که این انتقاد این ائتلاف ها بدون شک برای اصلاح نظام افغانستان تأثیر گذار خواهد بود.

رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان همچنین اذعان کرد که انتقاد ها در مقابل حکومت افغانستان زیاد شده است و اپوزسیون ها می توانند برای رفع مشکلات نقش مؤثری داشته باشند.

محقق همچنین ائتلاف های ایجاد شده را ائتلاف های پر قدرتی در افغانستان بر شمرد که توانایی این را دارند که برای اصلاحات در نظام افغانستان نقش ایفا کنند.

معاون دوم ریاست اجرائیه ائتلاف هایی همانند «ائتلاف ملی برای نجات افغانستان»، «ائتلاف حراست»، «ائتلاف محور»، «ائتلاف جبهه نوین» و دیگر ائتلاف ها را از گروه های سیاسی منتقد و قوی برشمرد که در بین ملت افغانستان ریشه دارند.

به بیان محقق تلاش هایی وجود دارد تا گروه های مخالف دولت فعلی بتوانند با شرکت در انتخابات آینده یک دولت مردمی را جایگزین دولت فعلی افغانستان کنند.