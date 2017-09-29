امسال از تجهیزات جدید نیروی دریایی ارتش رونمایی خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیبالله سیاری شامگاه پنجشنبه در حاشیه مراسم عزاداری مردم زنجان در حسینیه اعظم در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال مهر، با بیان اینکه مهمترین دستاورد نیروی دریایی، بحث برقراری امنیت در دریاها است، افزود: خوشبختانه امروز در این زمینه امنیت خوبی برقرار است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سطح آمادگی نیروهای مسلح خوب است، تصریح کرد: امروز به لحاظ تجهیزات، در شرایطی هستیم که برای تامین تجهیزاتمان نیاز نداریم به اینکه از دیگران درخواست کنیم و در سالجاری نیز از دستاوردهای جدیدمان رونمایی خواهیم کرد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین در خصوص انجام ماموریتهای فرامنطقهای، اظهار کرد: قطعا در آینده ماموریتهای فرامنطقهای را ادامه و توسعه میدهیم؛ چرا که معتقدیم حضور جمهوری اسلامی ایران در آبهای آزاد جهان جزو رسالت ماموران نیروی دریایی است که حتما باید به خوبی انجام شود.
امیر دریادار سیاری همچنین توسعه رفت و آمدهای دریایی را جزو اولویتهای این نیرو برشمرد و گفت: توسعه رفت و آمدهای دریایی در دستور کار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به اینکه امروز میزان آمادگی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دریاها برای مقابله با تهدیدات احتمالی بسیار بالا است، ادامه داد: خوشبختانه امنیتی که در کشور ما برقرار است، مثالزدنی بوده و علیرغم اینکه در منطقه ما ناامنیهای زیادی را شاهد هستیم اما ایران اسلامی از امنیت پایدار و مناسبی برخوردار است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: بیشک، به برکت همین ایام و با استفاده از درسهای آموخته شده از عاشورا و محرم است که امروز نیروهای مسلح تلاش و فعالیت میکنند و ماحصل آن برقراری امنیتی است که کمتر منطقهای آن را به خود دیده است.
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