به گزارش خبرگزاری مهر، حامد سلطانی نژاد افزود: گردش مالی سالانه بازار پسته در کشور پنج تا شش هزار میلیارد تومان است.

وی گفت: ارزش محصولات کشاورزی مبادله شده در بورس کالای ایران در سال گذشته سه هزار میلیارد تومان بود و این بورس به طور کامل آمادگی راه اندازی بورس پسته را هم دارد. ­

مدیرعامل بورس کالا افزود: ۷۵ هزار نفر تولیدکننده پسته در کشور فعال هستند که بیشترشان با بازارهای جهانی ارتباط ندارند.

سلطانی نژاد گفت: ایران تولیدکننده اصلی پسته در جهان است و نباید خودمان را تابعی از بازار جهانی بدانیم.

وی افزود: بیشترین بورس های کالایی جهان در چین است و این کشور توانسته است با ایجاد و مدیریت این بورس ها قیمت های جهانی بسیاری از کالاها و محصولات را مدیریت کند. ­

مدیرعامل بورس کالا با اشاره به برخی از مشکلات تولیدکنندگان پسته بویژه در زمینه فروش محصولشان گفت: بسیاری از تولیدکنندگان پسته کشور به خاطر این مشکلات قصد فروش باغات خود را دارند.

سلطانی نژاد افزود: تلاش ما بر آن است تا حق العمل کاری در بازار پسته در بورس کالا بطور شفاف صورت گیرد. ­

کاهش تولید محصول پسته در سال‌های اخیر

یک عضو اتاق بازرگانی ایران هم در این برنامه گفت: تولید محصول پسته که تا چند سال پیش ۳۰۰ هزار تن بود به علت خشکسالی به ۲۰۰ هزار تن کاهش یافته است. ­

اسدالله عسگر اولادی افزود: برخی کشورها از جمله آمریکا در ۱۰ سال گذشته رقیب جهانی ما در بازار پسته شده اند و قیمت های جهانی این محصول را این کشورها تعیین می کنند. ­

وی ایجاد بورس پسته در بورس کالای کشور را در شرایط کنونی غیر ممکن دانست و گفت: بورس پسته نیازمند مقدماتی است که ایجاد آنها دستکم یک سال زمان می برد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: در تمام استان های تولید کننده پسته باید زیرساخت های لازم برای بورس پسته ایجاد شود که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

عسگر اولادی گفت: با شیوه ای که در پیش گرفته ایم تولید پسته کشور در پنج سال دیگر نابود خواهد شد.

قیمت گذاری پسته در مکانیزمی غیررسمی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: قیمت گذاری پسته در کشور در مکانیزمی غیررسمی و غیرشفاف تعیین می شود.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: اگر چه کیفیت پسته ایران منحصر به فرد است به نظر می رسد جریان پشت پرده ای تمایل ندارد تا این محصول وارد بورس کالا شود.

وی گفت: بورس پسته نخستین تجربه بورس کالایی ما در کشور نیست و ۱۰ سال است که در این زمینه، بورس فعال است.