به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی حسینی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه امروز ورامین با اشاره به اینکه ما در سوریه دولت تعیین می کنیم گفت: آمریکایی ها می گفتند ما بشار اسد را ساقط می کنیم و شرط هر گونه گفتگو سقوط بشار اسد است حالا چرا می گویند که بشار اسد بماند ما گفتگو نیز می کنیم، امروز آمریکا هیچ جایگاهی در سوریه ندارد و پرچم ایران در سوریه برافراشته است و به این جهت است که ترامپ ناراحت است و از تریبون سازمان ملل متحد علیه ایران سخن می گوید.

نقوی افزود: آمریکایی ها آمده بودند که در سوریه بمانند و حرم اهل بیت را نابودکنند و می گفتند آثار شیعه را باید از بین ببریم و زمانی که در عراق مستقر شدند جمهوری اسلامی ایران بینی آنها را به خاک مالید و آنان را از عراق اخراج کرد.

وی با بیان اینکه امروز ایران در عراق حضوردارد و مانور می دهد و کنگره ده میلیون نفری را در اربعین برگزار می کند گفت: با این کنگره عظیمی که ایران برپا می کند آنها هیچ کاری نمی توانند بکنند به این جهت عصبانی هستند.

نقوی حسینی ادامه داد: آنها کنگره دو سه میلیون نفری که در عربستان برپا می کنند هر ساله تعداد زیادی انسان کشته می شود و بحران به وجود می آید، ولی ایران کنگره چند ده میلیونی اربعین را برگزار می کند و هیچ آسیبی به هیچ کس وارد نمی شود.

نماینده ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس در ادامه افزود: ملت ایران امروز در اوج عزت و عظمت و توانمندی است و سیاست های خود را بر استکبار دیکته می کند و استکبار مجبور است که بپذیرد و به این جهت است که بر علیه ملت ما بیانیه صادر می کنند.

وی با بیان اینکه این دشمن قابل اعتماد، مذاکره و توافق نیست گفت: روزی که برخی ادعا می کردند اگر ما مذاکره کنیم و به توافق برسیم می توانیم آنها را در چارچوب قانون بیاوریم و نظام نیز به آنها اجازه داد اما ایا آنها به توافق هایشان عمل می کنند، آنها صریح و روشن امضا و توافق خود را نقض کردند و نمی خواهند که ملت ایران به حقوق خود برسد و این روحیه استتکبار است که نمی شود به این روحیه اعتماد کرد.

نقوی حسینی بیان داشت: وزیر خارجه پس از گذشت ۴ سال اعلام کرد که مذاکره با آمریکا اشتباه است، همین مسئله را رهبر انقلاب همان ابتدا در مورد این دولت عهد شکن بیان کرد .

نماینده ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس در پایان اظهار داشت: ملت بزرگ ایران در این عصری که هر روز آن کربلا و عاشورا است همان طور که تا کنون در مقابل استکبار ایستاده اید و بینی کفر را به خاک مالیده اید و آینده ای روشن را برای کشور رقم زده اید ادامه دهید، چرا که جمهوری اسلامی ایران پرشتاب و با سرعت به سمت عزت و عظمت و قله های قدرت در حرکت است و آینده ای روشن در انتظار کشور و ملت ما است و انتظار داریم که دولت و مجلس نیز مردانه و صادقانه به مردم خدمت کنند چرا که ما مردم هئشمندی هستیم و می توانیم با این امکانات به راه ادامه دهیم و پیروز شویم.