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۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۸

نماینده ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس:

امروز ایران سیاست‌های خود را به استکبار دیکته می‌کند

امروز ایران سیاست‌های خود را به استکبار دیکته می‌کند

ورامین- نماینده ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس با بیان اینکه ملت ایران امروز در اوج عزت و توانمندی است گفت: امروز ایران سیاست‌های خود را به استکبار دیکته می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر،  سید حسین نقوی حسینی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه امروز ورامین با اشاره به اینکه ما در سوریه دولت تعیین می کنیم گفت: آمریکایی ها می گفتند ما بشار اسد را ساقط می کنیم و شرط هر گونه گفتگو سقوط بشار اسد است حالا چرا می گویند که بشار اسد بماند ما گفتگو نیز می کنیم، امروز آمریکا هیچ جایگاهی در سوریه ندارد و پرچم ایران در سوریه برافراشته است و به این جهت است که ترامپ ناراحت است و از تریبون سازمان ملل متحد علیه ایران سخن می گوید.

نقوی افزود: آمریکایی ها آمده بودند که در سوریه بمانند و حرم اهل بیت را نابودکنند و می گفتند آثار شیعه را باید از بین ببریم و زمانی که در عراق مستقر شدند جمهوری اسلامی ایران بینی آنها را به خاک مالید و آنان را از عراق اخراج کرد.

وی با بیان اینکه امروز ایران در عراق حضوردارد و مانور می دهد و کنگره ده میلیون نفری را در اربعین برگزار می کند گفت: با این کنگره عظیمی که ایران برپا می کند آنها هیچ کاری نمی توانند بکنند به این جهت عصبانی هستند.

نقوی حسینی ادامه داد: آنها کنگره دو سه میلیون نفری که در عربستان برپا می کنند هر ساله تعداد زیادی انسان کشته می شود و بحران به وجود می آید، ولی ایران کنگره چند ده میلیونی اربعین را برگزار می کند و هیچ آسیبی به هیچ کس وارد نمی شود.

نماینده ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس در ادامه افزود: ملت ایران امروز در اوج عزت و عظمت و توانمندی است و سیاست های خود را بر استکبار دیکته می کند و استکبار مجبور است که بپذیرد و به این جهت است که بر علیه ملت ما بیانیه صادر می کنند.

وی با بیان اینکه این دشمن قابل اعتماد، مذاکره و توافق نیست گفت: روزی که برخی ادعا می کردند اگر ما مذاکره کنیم و به توافق برسیم می توانیم آنها را در چارچوب قانون بیاوریم و نظام نیز به آنها اجازه داد اما ایا آنها به توافق هایشان عمل می کنند، آنها صریح و روشن امضا و توافق خود را نقض کردند و نمی خواهند که ملت ایران به حقوق خود برسد و این روحیه استتکبار است که نمی شود به این روحیه اعتماد کرد.

نقوی حسینی بیان داشت: وزیر خارجه پس از گذشت ۴ سال اعلام کرد که مذاکره با آمریکا اشتباه است، همین مسئله را رهبر انقلاب همان ابتدا در مورد این دولت عهد شکن بیان کرد .

نماینده ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس در پایان اظهار داشت: ملت بزرگ ایران در این عصری که هر روز آن کربلا و عاشورا است همان طور که تا کنون در مقابل استکبار ایستاده اید و بینی کفر را به خاک مالیده اید و آینده ای روشن را برای کشور رقم زده اید ادامه دهید، چرا که جمهوری اسلامی ایران پرشتاب و با سرعت به سمت عزت و عظمت و قله های قدرت در حرکت است و آینده ای روشن در انتظار کشور و ملت ما است و انتظار داریم که دولت و مجلس نیز مردانه و صادقانه به مردم خدمت کنند چرا که ما مردم هئشمندی هستیم و می توانیم با این امکانات به راه ادامه دهیم و پیروز شویم.

کد مطلب 4100961

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