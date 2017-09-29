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۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۰

وقوع انفجار مهیب در نزدیکی مسجد شیعیان در کابل/۶ شهید و ۳۳ زخمی

وقوع انفجار مهیب در نزدیکی مسجد شیعیان در کابل/۶ شهید و ۳۳ زخمی

وقوع انفجاری مهیب در نزدیکی مسجد شیعیان در شهر کابل افغانستان به شهادت ۶ نفر و زخمی شدن ۳۳ تَن دیگر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آوا لحظاتی پیش با انتشار یک خبر فوری اعلام کرد که صدای انفجار در کابل پایتخت افغانستان شنیده شده است.

به گزارش این رسانه، انفجار مذکور در خیابان هفتم منطقه معروف به قلعه فتح الله در نزدیکی یکی از مساجد شیعیان به وقوع پیوست.

«پرس تی‌وی» به نقل از «سلیم الماس» مدیر تحقیقات جنائی کابل اعلام کرد در حمله انتحاری در نزدیکی مسجد شیعیان در کابل ۶ نفر به شهادت رسیده و ۳۳ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

به گفته شاهدان عینی، عامل انتحاری قصد داشت تا مواد انفجاری را با استفاده از یک رأس گوسفند به حسینیه قلعه فتح الله برساند، اما از سوی مأمورین و نیروهای امنیتی حاضر در محل مورد شناسایی قرار گرفت.

لازم به ذکر است، روز گذشته نیز بر اثر انفجار یک بمب در کابل، ۳ نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شدند. 

سرپرست دفتر سخنگوی وزارت کشور افغانستان اعلام کرده بود که بر اثر انفجار یک بمب مغناطیسی در کابل ۳ تن کشته و ۱۶ تن دیگر مجروح شده اند. ۲ نفر از کشته شدگان و همچنین ۲ تن از زخمی ها از نیروهای پلیس هستند.

کد مطلب 4100994

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