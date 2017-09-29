به گزارش خبرنگار مهر، زردپوشان تهرانی که سالهاست درگیر کش و قوس های مالکیتی و بدهی های سنگین مالی هستند، با وجود واگذاری به بخش خصوصی نه تنها اوضاع بهتری پیدا نکرده اند، بلکه روز به روز آشفته تر و غیرحرفه ای تر از گذشته به حیات نصف و نیمه شان ادامه می دهند.

نفتی که سال گذشته با هدایت علی دایی و البته اوج اختلاف با مالکیت باشگاه عنوان قهرمانی جام حذفی را به خود اختصاص داد، از ابتدای لیگ هفدهم تاکنون با تغییرات گسترده مدیریتی و فنی مواجه شده است.

اینکه برای این تیم چه نهاد و یا چه مسئولی تصمیم می گیرد خیلی واضح و روشن مشخص نیست و هرازچندگاهی یکی به عنوان مالک این باشگاه معرفی شود و هیچکس هم توضیح نمی دهد که این مالک جدید بر چه اساسی انتخاب شده و با چه متر و معیاری مالکیت یک تیم فوتبال به او سپرده شده است.

همیشه هم حرف و حدیت در مورد صلاحیت مالکیت این باشگاه وجود داشته و در مورد همین آخری گفته می شود که او متهم به حضور در یک پرونده اختلاس چند میلیاردی بوده و سابقه محکومیت نیز داشته است.

با این حال مثل خیلی موارد دیگر این مورد هم بدون توضیح از سوی مسئولان بالادستی باقی خواهد ماند اما آنچه از نظر فوتبالی مایه تاسف است، تغییراتی است که از ابتدای لیگ هفدهم تاکنون در این تیم رخ داده است.

نفتی ها پیش فصل را با علی کریمی شروع کردند و وی چند روزی در تمرینات این تیم حضور داشت اما خیلی زود حمید درخشان به عنوان جانشین وی معرفی شد. درخشان هم چند بازی سرمربی نفت بود و با تغییر مدیریت بازهم علی کریمی هدایت این تیم پرحاشیه را برعهده گرفت و به دنبال اختلاف نظر شدیدی که کریمی با مالک باشگاه پیدا کرد، جمعه شب دوباره حمید درخشان به عنوان سرمربی معرفی شد!

نکته جالب اینجاست که حمید درخشان در حالی به عنوان سرمربی جدید تیم نفت معرفی شده که علی کریمی هم همچنان سرمربی این تیم است. کریمی قبل از بازی با سپاهان پیامکی را برای مالک باشگاه ارسال و طی آن عنوان کرده که به فکر مربی باشند چرا که او تا بازی با سپاهان هست!

ظاهرا همین پیامک دست مالک باشگاه را برای رایزنی و مذاکره با گزینه های جدید باز گذاشته و وی هم با حمید درخشان به توافق نهایی رسید. این در حالی است که علی کریمی تاکید کرده همچنان سرمربی نفت است و در تمرینات این تیم حضور خواهد داشت.

با این شرایط نفت با دو سرمربی در حالی به فعالیتش ادامه خواهد داد که در خطر حذف از لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد و فقط تا پایان روز شنبه فرصت دارد که مجوز حرفه ای سازی را برای لیگ قهرمانان آسیا دریافت کند.

با این شرایط مالکان این باشگاه به جای رسیدگی به مشکل بزرگ که همانا حذف از لیگ قهرمانان آسیاست، درگیر انتخاب سرمربی و رسیدگی به مشکلات علی کریمی و حمید درخشان هستند.