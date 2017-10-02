نیروهای آمریکایی حداقل یک دهه دیگر در افغانستان می مانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی، «باب کورکر» رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده آمریکا در اظهاراتی اعلام کرد که نیروهای آمریکایی ممکن است حداقل یک دهه دیگر در افغانستان بمانند.



وی در گفتگو با شبکه خبری ان‌ بی‌ سی گفت که با توجه به شرایطی که هم اکنون در افغانستان حاکم است، نیروهای آمریکایی برای سال‌های متمادی در این کشور، خواهند ماند.



وی همچنین درباره حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت: اما در مورد اینکه آیا ما احتمالا در دهه آینده نیروهای نظامی در افغانستان خواهیم داشت؟ باید بگویم یقینا بله.



به گفته کورکر دولت افغانستان حتی اگر تمامی درآمدهایش را صرف نیروهای امنیتی‌اش کند، نمی‌تواند از هزینه سنگین این نیروها برآید از همین رو نیاز است تا هزینه این نیروها از سوی آمریکا وهم پیمانانش برای چندین سال آینده، پرداخته شود.

این اظهارات درحالی‌ مطرح می شود که پنتاگون برای نخستین بار در ماه آگوست اعلام کرد که شمار کل نیروهای آمریکایی در افغانستان، ۱۱ هزار تن بود و حدود ۲ هزار نفر از این نیروها، مشغول راه اندازی ماموریت‌های ضد تروریستی هستند.

گفتنی‌ست که بیشتر این نیروهای هم اکنون مشغول آموزش و مشورت دهی به نیروهای امنیتی افغانستان هستند.