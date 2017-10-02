اورژانس استان بوشهر ۵۰ عملیات در تاسوعا و عاشورا انجام داد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم دادجو پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ایام سوگواری سید و سالار شهدا حضرت اباعبدالله الحسین (ع) همه پایگاههای شهری و جادهای اورژانس ۱۱۵ در استان در حال آمادهباش بودند.
وی اضافه کرد: آمبولانسهای اورژانس در قالب ۲۴ تیم عملیاتی اورژانس با ۵۷ نیروی عملیاتی مراسمهای مختلف اعم از تعزیه، عزاداری، هیئتها و دستههای سینه زنی، موکبها و اماکن شلوغ و پرتردد، مساجد و تکایا را پوشش دادند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان بوشهر بیان کرد: نیروهای عملیاتی حدود ۵۰ نفر از عزاداران را که نیازمند به خدمات درمانی بودند یا در محل درمان کردند و یا براساس نوع صدمه وارده به آنها به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل کردند.
وی افزود: جدیترین مصدومین مربوط به حادثه تعذیه جم شامل ۲ نفر کودک به خاطر سقوط از اسب و تماشاگران هیئت عزاداری برازجان شامل ۳ نفر سقوط از ارتفاع بودند که با امداد به موقع اورژانس ۱۱۵ و انتقال به بیمارستان درمان شدند و با پیگیریهای به عمل آمده مشخص شده هر ۵ نفر حالشان بد نیست و مرخص شدهاند.
دادجو به آمادگی آمبولانس هوایی اورژانس در این ایام نیز اشاره کرد و ادامه داد: تیم عملیاتی پروازی اورژانس ۱۱۵ نیز آماده بودند تا هر حادثه مربوط به این ایام را پوشش دهند.
وی گفت: بالگرد اورژانس در ظهر روز تاسوعا مردی ۲۳ ساله که در اثر برق گرفتگی دچار سوختگی ۳۰ درصد شده و بهدنبال برق گرفتگی از تیر برق نیز سقوط کرده بود را از بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر به بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه اعزام کرد.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان بوشهر خاطرنشان کرد: بالگرد اورژانس از خدمات ویژه فوریتهای پزشکی است که برای رسیدگی به بیماران و مصدومین در زمانهای حیاتی پیشبینی شده است.
وی اظهار داشت: مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان بوشهر در صدد است برد پروازی بالگرد را تا نقاط مرزی و صعب العبور استان مهیا کند چرا که یکی از محدودیتهای پرواز بالگرد در سراسر استان محدود بودن برد پروازی آن است که امید است با رایزنیهای انجام شده این مهم محقق شود.
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