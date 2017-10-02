به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه نقاشی ها و مجسمه های زنده یاد اصغر محمدی که در دوره ای ریاست هنرستان تجسمی را به عهده داشت برای نخستین بار با ارایه ۲۵ نقاشی و مجسمه برپا می شود تا جهان بینی و روند کاری این هنرمند بررسی شود.

سرور محمدی خواهر این هنرمند فقید درباره برپایی این نمایشگاه گفت: از سال ۶۳ که برادرم فوت کرد، آثار وی را با عشق نگهداری کردم زیرا این آثار برای من به‌اندازه فرزندانم با ارزش هستند اما از آن‌ جایی‌که من اصغر محمدی را یک هنرمند مردمی می‌ دانم طی این سال‌ ها سعی کرده‌ ام که همواره آثار وی را در نمایشگاه‌ های جمعی از جمله موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش بگذارم تا دوستداران وی بتوانند از این آثار بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: هیچگاه آثار او را برای فروش ارایه نکردم اما از آن‌ جایی‌که نگهداری این آثار به دلایل امنیتی برای من سخت شده است، قصد دارم که در نخستین نمایشگاه انفرادی که پس از فوت برادرم گالری ویستا برگزار می شود، این آثار را برای فروش ارایه کنم.

اصغر محمدی، متولد ۱۸ شهریور سال ۱۳۱۷ در بروجرد است. وی در سال ۱۳۴۰ به دانشکده هنرهای زیبای تهران راه یافت و در سال ۱۳۴۳ موفق به شرکت در چهارمین دوسالانه منطقه‌ ای تهران شد. این هنرمند پس‌ از آن نیز در دوسالانه‌ ها و نمایشگاه‌ های بسیاری شر کت کرد که از جمله آن‌ ها می‌ توان به دوسالانه پاریس اشاره کرد.

محمدی بعد از گرفتن لیسانس در سال ۱۳۴۳ در انستیتو تربیت مربیان هنری و دانشگاه‌ ها به تدریس مشغول شد و در سال ۱۳۵۴ به ریاست هنرستان تجسمی پسران منصوب شد. این هنرمند در سال ۱۳۵۶ برای ادامه تحصیل و گرفتن مدرک دکترا در رشته تاریخ هنر به دانشگاه سوربن پاریس رفت و در آنجا نمایشگاه‌ های متعددی برگزار کرد.

محمدی پس از بازگشت به ایران مجدداً به‌عنوان رییس هنرستان تجسمی پسران به فعالیت پرداخت و در دانشگاه هنر نیز مشغول به تدریس شد. این هنرمند در ۱۸ اسفندماه سال ۱۳۶۳ براثر سکته قلبی درگذشت.

علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از آثار اصغر محمدی از ۱۴ لغایت ۲۴ مهر به گالری ویستا واقع در خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم، پلاک۱۱ مراجعه کنند.