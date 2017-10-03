تعزیه خرابه های شام و عصر خاطره دفاع مقدس در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان، همزمان با ایام سوگواری محرم تعزیه مجلس خرابه های شام به همت واحد نمایش حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد.

مجلس خرابه های شام با موضوع خطبه خوانی حضرت زینب و روایت تلخ حضرت رقیه و سر بریده امام حسین(ع) در شهر یاسوج برگزار شد.

این مراسم به همت واحد نمایش حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد و توسط هیئت بیت الحزان در ایام سوگواری محرم در نقاط مختلف شهر یاسوج و دیگر شهرهای استان برگزار شد.

برگزاری تعزیه همزمان با ایام محرم از برنامه های هر ساله حوزه هنری استان است که در محرم امسال نیز چندین برنامه تعزیه خوانی در سطح استان برگزار شد.

عصر خاطره شهدای مهندسی و تخریب در یاسوج برگزار شد

سی و هشتمین مراسم خاطره گویی دفاع مقدس با عنوان گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مهندسی و تخریب در جنگ در یاسوج برگزار شد.

این مراسم با شکوه خاطره گویی با همکاری این دفتر و کنگره سرداران و شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد به مناسبت هفته دفاع مقدس و همزمان با ایام سوگواری سالار و سرور شهیدان حضرت اباعبدالله حسین(ع) در محل کنگره شهدای استان برگزار شد.

در این مراسم که جمعی از رزمندگان استان و بویژه نیروهای عضو گردان های مهندسی و تخریب در جنگ حضور داشتند سردار بوعلی فرمانده سپاه فتح استان به ایراد سخنرانی پرداخت.

فرمانده سپاه فتح استان در این سخنرانی با تجلیل از ایده برگزاری چنین همایشی آن را مقدمه ای برای گردآوری خاطرات تخریب چی ها در جنگ خواند و اظهار داشت: باید در ثبت خاطرات شتاب کرد چرا که معلوم نیست فردا روز کدام یک از ما زنده باشد.

بوعلی به اهمیت و نقش حساس تخریب چی ها در جنگ اشاره کرد و گفت: تخریب چی ها در جنگ می دانستند راهی که می روند برگشتی ندارد و هر لحظه امکان شهادت وجود دارد ولی باز هم با عشق و علاقه راه خودشان را انتخاب می کردند .

در ادامه این مراسم آقایان عبدالخالق خرسندیان، برزو ویسی پور و هومان جعفری پور از بچه های تخریب چی زمان جنگ به روایت گری از آن دوران پرداختند.

عدم آموزش کافی و کمبود امکانات به همراه عشق و علاقه به این کار از جمله مواردی بود که در خاطرات این رزمندگان موج می زد.

از نکات زیبا در این مراسم خاطرات هومان جعفری پور مسئول آموزش تخریب چی ها بود که بعد از صحبت کردن در مورد نحوه شهادت یکی از همرزمانش بغضش ترکید و نتوانست ادامه دهد .

هم چنین در این مراسم به مناسبت ایام محرم برنامه مداحی اجرا شد و دو تن از شاعران استان اشعاری را در مورد دفاع مقدس و حادثه کربلا قرائت کردند.

تولید اثر تجسمی عاشورایی توسط هنرمندان حوزه هنری

اثر عاشورایی با موضوع شهادت حضرت ابوالفضل(ع) توسط هنرمندان حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد تولید شد.

موضوع این اثر هنری شهادت حضرت ابوالفضل (ع) است که توسط عبدالرسول شریفی از هنرمندان مطرح نقاشی استان به تصویر کشیده شده و شعر آن از سروده های حمید حسینیان شاعر هم استانی است .

خاک نژاد توجه به مناسبت های مذهبی و خلق تولید اثر هنری متناسب با آن را از اهم برنامه های حوزه هنری استان خواند.