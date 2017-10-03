۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۹:۳۷

آنالیز پرسپولیس، برانکو را عصبی کرد!

عملکرد ضعیف بازیکنان پرسپولیس در بازی با الهلال عربستان، ناراحتی سرمربی این تیم را به همراه داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس پس از تعطیلی چند روزه ای که کادر فنی این تیم پس از باخت سنگین چهار بر صفر مقابل الهلال عربستان داده بود از روز گذشته آغاز شد تا آنها خودشان را برای بازی برگشت مقابل این تیم و ادامه رقابت های لیگ برتر آماده کنند.

برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس در دور جدید تمرینات تیمش، آنالیز ویژه ای را روی بازی رفت تیمش مقابل الهلال انجام داده که باعث عصبانیت وی شده است. اشتباهات فردی سرخپوشان پایتخت در نقاط مختلف زمین، کادر فنی سرخپوشان پایتخت را ملزم به انجام تمرینات فشرده کرده است تا آنها را به فرم بدنی ایده آل رسانده و تمرکز بازیکنان را برای بازی با کمترین ضریب اشتباه به حداکثر برسانند.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته نهم رقابت های لیگ برتر ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۲۰ مهرماه در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف استقلال خوزستان خواهد رفت. 

