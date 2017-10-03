  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۶

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

رشد ۷ درصدی شبکه توزیع در سطح شهرهای استان طی سه سال اخیر

رشد ۷ درصدی شبکه توزیع در سطح شهرهای استان طی سه سال اخیر

یاسوج- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: طی سه سال اخیر  شاهد رشد ۷ درصدی  احداث شبکه توزیع در سطح شهرهای استان بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی لدنی‌نژاد پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین رشد و افزایش احداث شبکه توزیع به نوبه خود باعث ارتقاء کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان شده است.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر تلاش شد تا زیرساخت های آبفای شهرهای تقویت شود، اظهارکرد: در کنار این موضوع بهسازی تاسیسات و اصلاح شبکه توزیع  آب شهرهای استان نیز در دستور کار قرار گرفت.

لدنی‌نژاد گفت: تا سال ۹۳ میزان شبکه توزیع آب موجود در شهرهای استان ۱۳۶۸ کیلومتر بود و این میزان در  سال ۹۶ به ۱۴۷۰ کیلومتر رسید.

وی افزود: در همین مدت شاهد رشد ۳۲ درصدی تعداد مشترکین آب شرکت آب و فاضلاب استان نیز  بودیم.

کد مطلب 4103226

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها