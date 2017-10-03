رشد ۷ درصدی شبکه توزیع در سطح شهرهای استان طی سه سال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی لدنینژاد پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین رشد و افزایش احداث شبکه توزیع به نوبه خود باعث ارتقاء کیفیت خدماترسانی به شهروندان شده است.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر تلاش شد تا زیرساخت های آبفای شهرهای تقویت شود، اظهارکرد: در کنار این موضوع بهسازی تاسیسات و اصلاح شبکه توزیع آب شهرهای استان نیز در دستور کار قرار گرفت.
لدنینژاد گفت: تا سال ۹۳ میزان شبکه توزیع آب موجود در شهرهای استان ۱۳۶۸ کیلومتر بود و این میزان در سال ۹۶ به ۱۴۷۰ کیلومتر رسید.
وی افزود: در همین مدت شاهد رشد ۳۲ درصدی تعداد مشترکین آب شرکت آب و فاضلاب استان نیز بودیم.
