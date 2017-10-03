فعالیت سامانه خدمات الکترونیک شرکت آب و فاضلاب استان با ۲۲ خدمت

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: واگذاری انشعاب آب و فاضلاب، پاسخگویی استعلامات، تغییر کاربری انشعابات، بررسی صورتحساب، اعلام کارکرد کنتور، تغییر کاربری انشعاب و تغییر واحد مسکونی از جمله خدمات ارائه شده در این سامانه است.

حسینی تصریح کرد: امکان پرداخت صورتحساب، تعویض کنتور و ... نیز از دیگر مزایای سامانه خدمات الکترونیک شرکت آبفای استان است.

وی با بیان اینکه تنوع خدمات آنلاین ارائه شده در این سامانه باعث رفاه حال مشترک و صرفه جویی در هزینه و وقت آنها خواهد شد، گفت: شهروندان با مراجعه به وبسایت شرکت آب و فاضلاب و ورود به این سامانه می‌توانند از مزایای آن بهره مند شوند.

معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان با دعوت از شهروندان برای استفاده از خدمات ارائه شده در سامانه خدمات آنلاین خاطرنشان کرد: بررسی و دریافت اطلاعات و مدارک وارد شده از طریق این سامانه به صورت لحظه‌ای است.