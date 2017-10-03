۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۸

معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

فعالیت سامانه خدمات الکترونیک شرکت آب و فاضلاب استان با ۲۲ خدمت

یاسوج- معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: ارائه خدمات ۲۲ گانه در سامانه خدمات الکترونیک آب و فاضلاب استان محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: واگذاری انشعاب آب و فاضلاب، پاسخگویی  استعلامات، تغییر کاربری انشعابات، بررسی صورتحساب،  اعلام کارکرد کنتور، تغییر کاربری انشعاب و تغییر واحد مسکونی از جمله خدمات ارائه شده در این سامانه است.

حسینی تصریح کرد: امکان پرداخت صورتحساب،  تعویض کنتور و ... نیز از دیگر مزایای سامانه خدمات الکترونیک شرکت آبفای استان است.

وی  با بیان اینکه تنوع خدمات آنلاین ارائه شده در این سامانه باعث رفاه حال مشترک و صرفه جویی در هزینه و وقت آنها خواهد شد، گفت: شهروندان با مراجعه به وبسایت شرکت آب و فاضلاب و ورود به این سامانه می‌توانند از مزایای آن بهره مند شوند.

معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان با دعوت  از شهروندان برای استفاده از خدمات ارائه شده در سامانه خدمات آنلاین خاطرنشان کرد: بررسی و دریافت اطلاعات و مدارک وارد شده از طریق این سامانه به صورت لحظه‌ای  است.

کد مطلب 4103247

