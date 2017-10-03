۲۲ هزار زائر کربلا از طریق مرز مهران وارد کشور شدند

کامران بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موج بازگشت زائران کربلا به کشور همچنان ادامه دارد و در این بین ۲۲ هزار نفر طی دو روز گذشته از طریق مرز مهران وارد کشور شده اند.

وی گفت: همه امکانات پایانه مرزی مهران برای سهولت در ورود زائران ایرانی به خاک کشور در مرز مهران اندیشیده شده است.

وی با اشاره به استقرار ناوگان حمل و نقل عمومی در پایانه مرزی مهران برای جابجایی زوار، افزود: هیچ مشکلی در بحث تردد زوار در مرز مهران وجود ندارد.

وی تصریح کرد: بیش از ۹۶ گیت در پایانه مرزی مهران فعال است و طی ایام محرم بیش از 100 هزار نفر از طریق این مرز به کربلا سفر کرده اند.