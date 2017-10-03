ورود ۴شناور کانتینری به ناوگان کشتیرانی/فعال شدن ترانشیپ در ایران

به گزارش مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حمزه کشاورز با بیان اینکه هم اکنون ۱۷ خط کانتینری بزرگ به طور مستقیم، منظم و هفتگی به بندر شهید رجایی تردد دارند، گفت: خوشبختانه علی رغم تردد این خطوط شرکت حمل و نقل کانتینری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حدود ۵۰ درصد از کل محمولات کانتینر کشور را حمل می کند.

وی با اشاره به حمل بیش از ۴۵۰ هزار TEU کالا از سوی شرکت حمل ونقل کانتینری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی پنج ماهه امسال در بندر شهید رجایی افزود: در بخش واردات با رشد ۳۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته مواجه بوده ایم، همچنین در بخش بین الملل ۲۰۳ درصد رشد داشته ایم و شرکت حمل و نقل کانتینری کشتیرانی در این مدت در مجموع ۵۳.۸ درصد افزایش درآمد داشته است.

به گفته کشاورز شرکت حمل کانتینری کشتیرانی خوشبختانه بر اساس رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی کشور در فهرست صد شرکت برتر کشور از نظر فروش انتخاب شده در حالیکه این شرکت به عنوان شرکتی خدماتی در حوزه حمل و نقل صرفا کار و خدمات خود را به فروش می رساند.

مدیرعامل شرکت حمل و نقل کانتینری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات در پنج ماهه ابتدای سال جاری را رقمی معادل ۷۰ هزارTEU بیان کرد و اظهارداشت: در اوایل سال جاری به دلیل موانعی که از سوی برخی از بانک های چینی به وجود آمده بود در صادرات با کندی مقطعی مواجه شدیم اما طی هفته های اخیر در این زمینه جهش های خوبی را داشته ایم. البته در بخش صادرات به اروپا طی بیش از یک سال گذشته با هیچ مشکلی مواجه نبوده ایم.

وی با اشاره به آغاز همکاری های مشترک با شرکت های بزرگ بین المللی گفت: خوشبختانه این همکاری ها در حال گسترش است که در زمان مقتضی جزئیات بیشتری ارائه خواهد شد. همچنین در حال حاضر خط اروپای شرکت حمل و نقل کانتینری با بکارگیری چهار فروند کشتی سفرهای منظم خود به کل بنادر اروپا را هر دو هفته یک بار به انجام می رساند که مورد استقبال بازار است.

کشاورز افزود: تعداد کشتی های این خط به زودی به هفت فروند افزایش پیدا می کند و با افزودن بنادر هندوستان در این مسیر سرویس هند به اروپا و اروپا به هند نیز راه اندازی می شود.

توسعه خدمات اینترنتی

مدیرعامل شرکت حمل و نقل کانتینری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به توسعه خدمات اینترنتی این شرکت خاطرنشان کرد: در حال حاضر خدمات اینترنتی آنلاین در ۹ زمینه ارائه می شود که نرخ دهی اینترنتی، کارتابل اختصاصی برای مشتریان، پرداخت آنلاین، ردیابی و ردگیری کانتینر به صورت آنلاین، ارائه خدمات از جمله ردیابی و ردگیری کانتینر از طریق تلفن گویا، ایجاد کانال تلگرامی و ارائه اطلاعات به صورت آنلاین به مشتریان، ایجاد سامانه ارتباط با مشتری CRM با هدف یکپارچه سازی مشتریان از آن جمله اند.

وی با اشاره به تحویل گیری چهار فروند کشتی کانتینربر ۱۴ هزار و ۵۰۰ TEU از اواخر اسفند ماه سال جاری گفت: کلیه اقدامات لازم برای بهره برداری از این کشتی ها در حال انجام است.

ترانشیپ ۱۰۰ هزار کانتینر

کشاورز با بیان اینکه شرکت حمل و نقل کانتینری کشتیرانی سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار کانتینر در بندرعباس ترانشیپ کرده است، تصریح کرد: با نگرش هاب شدن بندر شهید رجایی به عنوان یک بندر ترانشیپی، اخیرا محمولات قطر هم علاوه بر ام القصر از آسیا و اروپا به بندرعباس حمل و از این بندر به مقصد قطر ترانشیپ می شود که خوشبختانه از سوی دولت قطر هم مورد استقبال قرار گرفته است و می توان اذعان داشت بندرعباس جایگزین خوبی برای سایر بنادر منطقه برای حمل محمولات ترانشیپی است و این کشتیرانی تمام توان خود را در این جهت به خدمت گرفته است.

وی ضمن اشاره به ترانشیپ یک ساله حمل محمولات ام القصر عراق از طریق بندرعباس گفت: هم اکنون تعداد سفرها در این مسیر استراتژیک به دو سفر در هفته رسیده است و در عین حال با مشارکت با یک خط بزرگ بین المللی سرویس حمل از هند به عراق از طریق ایران نیز راه اندازی شده است.

مدیرعامل شرکت حمل و نقل کانتینری کشتیرانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی پنج ماه امسال توانستیم از بابت عملکرد هم سودی فراتر از بودجه کسب کنیم.

بازاریابی گسترده و شبکه ای

وی با اشاره به تفاوت بازاریابی حمل فله و کانتینر گفت: بازاریابی در بخش فله کلان و متمرکز اما بازاریابی در بخش کانتینر کاملا شبکه ای و گسترده است. بنابراین مدیریت شبکه بسیار مهم است یعنی باید سطح اختیارات، قواعد و راهکارها را به گونه ای تنظیم کرد که علاوه بر از دست ندادن کالاها نوسانی هم در ارائه نرخ برای محمولات مشابه از مراجع مختلف ایجاد نشود که این امر پیچیدگی خاصی در اجرای صحیح آن ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه حمل و نقل کانتینری در سطح جهان سخت ترین شرایط خود را در اواخر سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ تجربه کرد، به گونه ای که ۹ خط بزرگ کانتینری ورشکست، فروخته و یا ادغام شدند، اظهار داشت: پس از آن وضعیت نرخ ها تا حدودی ثبات پیدا کرد.

وی در خصوص آینده حمل و نقل کانتینری گفت: با توجه به ثبات نسبی ایجاد شده و تجربه ادغام خطوط با یکدیگر انتظار می رود که حمل و نقل کانتینری با مدیریت بهتری به فعالیت خود ادامه دهد و تجربه تلخی که بزرگترین خط ها هم درگیر آن شدند تکرار نشود.

کشاورز با اشاره به اینکه اکثر خطوط کانتینری وارد خط قرمز شدند اما خوشبختانه شرکت حمل و نقل کانتینری کشتیرانی با لطف و عنایت الهی و تلاش خستگی ناپذیر کلیه همکاران شرکت در کادر خشکی و دریا از سخت ترین شرایط خارج شده است، ادامه داد: چنانچه وضعیت رکود مجددا ادامه یابد با توجه به تعصب و احساس تعلق کارکنان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ناوگان ملی همواره می توانیم موفق عمل کنیم همانطور که در بحران قبلی نیز موفق عمل کردیم.

وی تاکید کرد: موقعیت ایران از نظر استراتژیک در کشتیرانی جهانی یک موقعیت بسیار استثنایی است و با توجه به جمعیت ۴۰۰ میلیون نفری واقع در منطقه، مسیر ایران بهترین مسیر برای صادرات و واردات برای کشورهای محصور در خشکی اطراف است.

وی افزود: خوشبختانه ایران از نظر سیاسی هم مسائل خود را به خوبی مدیریت می کند و اجازه نمی دهد تبعات مسائل سیاسی به اقتصاد حمل و نقل دریایی کشور لطمه ای وارد کند.

لزوم توسعه ترانزیت و لجستیک

کشاورز با تاکید بر لزوم افزایش ترانزیت از کشور گفت: با توجه به بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و نگرش خاص حاکم در وزارت راه و شهرسازی و ماموریتی که برای مدیریت جدید سازمان بنادر و دریانوردی نیز تعریف کرده اند، باید میزان عبور ترانزیت از ایران افزایش یابد.

وی تصریح کرد: به زودی کشورهای عراق، سوریه، لبنان و نیز کشورهای دوست منطقه باید برای سازندگی خود اقدام کنند که با توجه به ارتباط نزدیک این کشورها با ایران می تواند در افزایش میزان حمل و نقل دریایی ایران اثر گذار باشد.

کشاورز با بیان اینکه حمل محمولات کانتینری کشتیرانی با توجه به شرایط سختی که پشت سر گذاشته باید در آینده شاهد وضعیت بهتری باشد، خاطرنشان کرد: برای این منظور لازم است، اهداف اصلی و استراتژیک مجموعه شناسایی و کلیه شرکت های اقماری گروه تلاش خود را در جهت پیشبرد محورهای اصلی متمرکز کنند تا نرخ، سرویس رقابتی و ارزش افزوده بیشتری نسبت به رقبا ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت حمل و نقل کانتینری کشتیرانی به توسعه لجستیک در کشور اشاره کرد و افزود: با همکاری با شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی، دپوهای داخلی کانتینری در تهران و اصفهان ایجاد شده و در آینده نزدیک در سرخس و یزد نیز دپوهای کانتینری ایجاد خواهد شد.