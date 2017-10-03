زنان حضرت زینب (س) را الگوی خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی صبح سه شنبه در اجتماع رهروان زینبی(س) که در پایانه معراج مشهد برگزار شد اظهارکرد: جایگاه زن در خانواده تعریف می شود به صورتی که وظیفه مهم تربیت انسان بر عهده این قشر قرار گرفته است.

وی افزود: این سخن به معنای عدم نقش آفرینی در سایر حوزه ها نیست و زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی نیز وظایفی را بر عهده دارند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: نمونه بارز نقش آفرینی زن در اجتماع را می توان در حضرت زهرا (س) دید که ایشان در موقعیت خاص به میدان آمدند و به انجام وظیفه خود پرداختند.

وی تاکید کرد: ملاک برای فعالیت های اجتماعی زنان باید رفتار حضرت زینب(س) باشد و الگوی گیری از ایشان بسیار مهم و تاثیر گذار است.

علم الهدی با تاکید بر نقش مهم حضرت زینب (س) در واقعه عاشورا خاطرنشان کرد: ایشان یکی از زنان مهم نقش آفرین در عرصه فعالیت های اجتماعی بودند به صورتی که طبق فرموده پیامبر(ص) ثروت و فعالیت‌های حضرت خدیجه(س) و شمشیر برنده امیرالمومنین (ع) و زینب(س) در این راه بسیار تاثیر گذار بود.

وی اظهارکرد: حضور زنان هم پای مردان در میدان های مختلف اجتماعی و سیاسی لازم است و به همین دلیل حضرت زینب(س) در واقعه کربلا حضور یافتند و به نقش آفرینی پرداختند.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: ایفای نقش اجتماعی یک زن باید به گونه ای باشد که بتواند همانند حضرت زینب(س) یک کاروان را چهل روز مدیریت کند و همه از این اقدام تعجب کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مدیریت حضرت زینب (س) در موضوع اسارت اهل بیت (ع) بسیار مهم بود و اگر حضور ایشان نمی بود ظلم های یزید علنی نمی شد.

علم الهدی تاکید کرد: برنامه یزید این بود که با اسارت اهل بیت (ع) و گرداندن آنها در شهرها زمینه حقارت این بزرگواران را فراهم کند که این توطئه با حضور موثر حضرت زینب (س) نقش برآب شد.