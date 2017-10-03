به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، در شهریورماه امسال طی ۲۰ روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به ۱۷۲۷ میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به ۷۵۴میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به ۵۸ هزار و ۴۹۶ نوبت و میانگین ارزش بازار به ۳۳۹ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان رسید.

همچنین در مردادماه امسال طی ۲۲ روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به ۱۸۲۵ میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به ۷۷۳میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به ۵۰ هزار و ۱۹۰ نوبت و میانگین ارزش بازار به ۳۲۵ هزار و ۴۴ میلیارد تومان رسید.

در تیرماه گذشته نیز طی ۱۹ روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به ۱۷۱۵ میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به ۶۸۷ میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به ۴۴ هزار و ۶۸۵ نوبت و میانگین ارزش بازار به ۳۲۴ هزار و ۸۶۱ میلیارد تومان رسید.

در خردادماه هم طی ۲۱ روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به ۱۳۶۴ میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به ۵۹۱ میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به ۴۰ هزار و ۸۹۴ نوبت و میانگین ارزش بازار به ۳۲۰ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان رسید.

بر اساس این گزارش؛ در اردیبهشت ماه طی ۲۱ روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات ۳۶۰۲ میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات ۱۵۱۷ میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات ۶۸ هزار و ۸۸۰ نوبت و میانگین ارزش بازار ۳۳۵ هزار و ۹۴۵ میلیارد تومان بود.

همچنین در فروردین امسال طی ۱۷ روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به ۱۹۲۹ میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به ۹۴۵ میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به ۷۴ هزار و ۸۵۳ نوبت و میانگین ارزش بازار به ۳۲۸ هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان رسید