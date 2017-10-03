هیئت انتخاب دو بخش خیابانی و خردسال جشنواره تئاتر کودک معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، هیئت انتخاب بخش مسابقه تئاتر خیابانی با حضور ۳ کارگردان و نویسنده تئاتر جواد کبودرآهنگی، علیرضا دهقانی و امیر مشهدی عباس ارزیابی آثار متقاضی حضور در این بخش را آغاز کرد.

آثار بخش مسابقه تئاتر خردسال نیز توسط سه هنرمند تئاتر کودک و نوجوان سهیلا احمدی فر، مهدی قلعه و مهدی کلهر انتخاب خواهند شد.

سیدمحمدجواد کبودرآهنگی بازیگر، کارگردان و نمایشنامه نویس تئاتر و یکی از هنرمندان شناخته شده استان همدان در کنار علیرضا دهقانی کارگردان، مدرس تئاتر و بازیگر که سال‌ها در حوزه تئاتر کودک و نوجوان و تئاتر خیابانی به تولید آثار نمایشی پرداخته و امیر مشهدی عباس نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر کودک و نوجوان ارزیابی آثار بخش مسابقه تئاتر خیابانی را بر عهده خواهند داشت.

سهیلا احمدی فر نویسنده، بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر نیز در کنار مهدی قلعه رئیس انجمن تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر، بازیگر و کارگردان تئاتر کودک و نوجوان و مهدی کلهر نویسنده، بازیگر، مدرس و کارگردان تئاتر و از هنرمندان فعال تئاتر همدان اعضا هیئت انتخاب بخش خردسال جشنواره بیست و چهارم شدند.

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری مریم کاظمی در آذر ماه ۱۳۹۶ و در استان همدان برگزار می شود.