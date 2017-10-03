آیین ملی حرکت نمادین کاروان اسرای کربلا در ورامین برگزار شد

خبرگزاری مهر ، گروه استان‌ها، وحید محمدی یکتا: کاروان نمادین اسرای کربلا، با قدمتی ۱۶ ساله، عصر سه شنبه و هم زمان با سومین روز شهادت امام حسین(ع) و روز «بنی اسد» در ورامین به راه افتاد و پس از عبور حدود ۳ ساعته از خیابان های این شهر در میدان امام حسین(ع) تجمع کرد.

این کاروان با تلاش بیش از ۴۰۰ هنرمند از عاشقان و دلباختگان به اهل بیت عصمت و طهارت توسط هیئت دلسوختگان قمر بنی هاشم (ع) راه اندازی شد و در سال ۹۱ به ثبت ملی رسید.

این ۴۷۰ هنرمند که با پوشیدن لباس های عربی به اجرای برنامه پرداخته و به یاد اسیری و غربت اسرای کربلا با ریختن خاک بر سرشان، اقامه عزا کردند، را حدود ۹۰ زن و بچه اسیر که سوار شتر و یا پیاده بوده و ۳۱۰ نفر از اشقیاء تشکیل دادند و ۷۰ نفر دیگر نیز صحنه شهادت حضرت قاسم(ع) را به نمایش گذاشتند.

۱۸ سر بریده روی نیزه ها

به گفته علی تاجیک خاوه، مدیر روابط عمومی هیات دلسوختگان قمر بنی هاشم(ع)، در این کاروان ۱۸ سر بریده روی نیزه‌ها قرار داشت و نیز با استفاده از ۶۰ شتر و اسب به اجرای نمایش پرداخته و تلاش کردند تا ذره ای از مصائب و ظلم هایی که پس از حادثه کربلا به خانواده امام حسین(ع) و اصحاب و یارانش روا شد را به نمایش بگذارند.

وی با ارائه توضیحات بیشتر از این کاروان نمادین که به عنوان بزرگ ترین کاروان اسرا در کشور شناخته شده است، به خبرنگار مهر گفت: این کاروان طبق سنت هر ساله حرکت خود را از میدان رازی ورامین با استقبال پرشور مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه ورامین آغاز و با طی مسیری از خیابان های ۱۵ خرداد، شهدا، میدان امام خمینی در میدان امام حسین(ع) تجمع کرد.

مدیر روابط عمومی هیات دلسوختگان قمر بنی هاشم(ع) با بیان این که کاروان نمادین اسرای کربلا در آگاهی بخشی عمومی از قیام عاشورا نقش بسزایی دارد، گفت: هر سال خیل عظیم مردم ورامین در این مراسم، قدرت و عظمت شیعیان را به نمایش می گذارد.

کارشناسان خیل عظیم جمعیت عاشق و دلباخته اهل بیت که با حضور در خیابان ها از اسرای کربلا استقبال کردند را حدود ۱۵ هزار نفر برآورد کردند، این افراد با سر دادن صلوات و چشمانی اشک آلود، از کاروان نمادین اسرای کربلا استقبال کردند.

جمعیت این دلسوختگان هر تعداد بود، همگی آن ها به یاد غربت و مظلومیت سید و سالار شهیدان و ۷۲ تن از یاران با وفایش اشک ماتم ریختند و حال و هوای شهر شهیدان ۱۵ خرداد کربلایی شد.

درک سختی ها و مصائب وارد بر اسرای کربلا

یکی از شهروندان که برای مشاهده کاروان نمادین اسرای کربلا به خیابان ۱۵ خرداد ورامین آمده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با مشاهده این کاروان بیش از پیش به ظلم و ستم لشکریان یزید بر اهل بیت امام حسین(ع) واقف شدم و بسیار دردناک بود.

لیدا منتظری افزود: تاکنون این غم و اندوه، مصائب و سختی های وارد شده بر اسرای کربلا را به این وضوح درک نکرده بودم.

وی که با چشمانی اشک آلود سخن می گفت: کودکان کاروان بسیار معصومانه به اطراف نگاه می کردند و نه تنها من، که اکثر افرادی که برای مشاهده این کاروان در طول مسیر تجمع کرده بودند، می گریستند.

کاروان نمادین اسرا ثبت جهانی می شود

مدیر کاروان نمادین اسرای کربلا نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: نمایش گوشه ای از درد و رنج اهل بیت عصمت و طهارت، توانست اوج مظلومیت آن ها را به حاضران نشان دهد.

رضا تاجیک اضافه کرد: تصور آن چه بر حضرت زینب(س) ، امام سجاد(ع) و دیگر اسرا گذشته، بدون نمایش تصویر، بسیار سخت و چه بسا ناممکن است.

وی با بیان این که اقدامات اولیه برای ثبت جهانی این کاروان در یونسکو انجام شده است، افزود: سعی داشتیم که در سال جاری این کاروان پر عظمت را به نام ورامین و کشورمان در یونسکو ثبت کنیم، که مقدمات آن نیز انجام شد، اما نمایندگان یونسکو به مراسم امروز نرسیدند.

تاجیک ادامه داد: امیدواریم در سال های آینده این اتفاق بیفتد.

بر اساس این گزارش، علاوه بر خیل عظیم مردم ورامین، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران و جمعی دیگر از مسئولین ورامین نیز در این مراسم حضور داشتند.