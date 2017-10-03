به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو؛ رحیم میدانی با اشاره به مصوبه اخیر شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی برای «پروژه انتقال آب ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه» و نگرانی‌های پیش آمده مردم استان اردبیل در قبال احتمال کاهش سهم استان و شبکه آبیاری و زهکشی دشت مغان از رودخانه مرزی ارس، گفت: در اواخر دولت دهم و طبق ابلاغیه رسمی معاونت آب و آبفای وقت وزارت نیرو سهم آب هر یک از استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی و اردبیل از رودخانه مرزی ارس در قالب حقابه جمهوری اسلامی ایران از رودخانه مذکور و براساس موازین علمی و کارشناسی مشخص شده است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو تصمیم جدیدی در مورد تغییر سهم استان‌ها اتخاذ نکرده و برنامه‌ای هم برای تجدیدنظر در این بخش ندارد، یادآور شد: طرح عنوان شده در مصوبه شورای اقتصاد، پروژه جدیدی نبوده، بلکه مطالعات آن از سال 1385 شروع و در اواخر دولت دهم با حضور معاون اول وقت به طور رسمی کلنگ‌زنی شده و در قالب یکی از طرح‌های مصوب و مندرج در قوانین بودجه سنواتی به اجرا رفته است.

میدانی خاطرنشان کرد: مصوبه شورای اقتصاد صرفاً برای تأمین منابع مالی مورد نیاز تکمیل و ادامه پروژه مذکور به منظور تأمین کمبود نیازهای شرب و صنعت تعدادی از شهرهای استان آذربایجان‌شرقی از جمله تبریز، مرند، شبستر، صوفیان و همچنین شرب روستاهای واقع در محدوده این منطقه انجام گرفته است. آب تخصیص یافته به این پروژه در سقف سهم استان آذربایجان شرقی بوده و به هیچ‌وجه منجر به افزایش سهم آب استان آذربایجان‌شرقی از رودخانه ارس نخواهد شد.

این مقام مسئول در پایان از کلیه مسئولان و نمایندگان استان‌های ذی‌نفع در آب رودخانه ارس درخواست کرد در صورت وجود هرگونه ابهام و سوال در این خصوص به مسئولان وزارت نیرو مراجعه کنند تا ضمن کمک به تنویر افکار عمومی از ایجاد هرگونه تشویش و نگرانی بی مورد و همچنین از بروز اختلاف در بین مردم منطقه جلوگیری شود.