به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، مطابق اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبتی وزارت تعاون تاکنون تعداد ۱۲۰۰ شرکت تعاونی در رشته خدمات گردشگری و هتلداری در کشور با اشتغال زایی ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده اند که سهم هر تعاونی از اشتغال حدود ۱۳ نفر است.

تعاونی‌های گردشگری و هتلداری از انواع تعاونی‌های در رشته خدمات هستند که تاکنون نتوانسته‌اند با وجود تحرک و پویایی بالا به واسطه مردمی بودن، نقش مهمی را در عرصه گردشگری ایران ایفا کنند.

براساس این گزارش واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران، استانهای مازندران و گیلان با ۱۹۴ و ۱۱۱ شرکت تعاونی با گرایش گردشگری و هتلداری بیشترین تعداد ثبت تعاونی های گردشگری و هتلداری را در بین استانها داراست.

نمونه‌های موفق تعاونی گردشگری در سطح بین المللی

در هندوستان به ‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق این نمونه از تعاونی‌ها، روستاییان در زمینه‌های طبیعت‌گردی، فرهنگ محلی، صنایع دستی، اماکن درمانی و حیات‌وحش به شکل موفقی در قالب تعاونی‌های گردشگری عمل می‌کنند. در تایلند نیز تعاونی‌های گردشگری علاوه ‌بر سازمان‌های ملی با کشورهای خارجی جهت کمک‌های فنی در ارتباط هستند و در سه حوزه گردشگری روستایی، طبیعت‌گردی و گردشگری سلامت فعالیت می‌کنند.

ظرفیت روستاها در توسعه گردشگری

استفاده از ظرفیت روستاهای گردشگری با تجمیع سرمایه های اندک و افزایش زیرساخت‌های مناسب و ایجاد فضاهای محلی و بومی از جمله اقداماتی است که تعاونی‌های گردشگری با همکاری دهیاری‌ها می‌توانند در روستاهای گردشگری انجام دهند. تعاونی‌های گردشگری قادرند تمام مراحل این صنعت را از تبلیغات، پذیرش و راهنمایی، اسکان گردشگر، تامین وسیله حمل‌ونقل، تهیه صنایع‌دستی و سایر موارد مرتبط انجام دهند، حتی ممکن است در این حوزه تعاونی‌های متعدد شکل بگیرد و هرکدام از تعاونی‌ها بخشی از امور مرتبط با این صنعت را به انجام برسانند.

نقش گردشگری در رونق سایر بخش‌های تعاون

توسعه گردشگری و هتلداری در بخش تعاون می تواند در توسعه تعاونی های توزیعی، خدماتی و تولیدی مانند صنایع دستی و فرش دستبافت، حمل و نقل، صنایع غذایی، تعاونی های کشاورزی، خدمات زیست محیطی و خدمات بهداشتی و درمانی و ....که در کنار آنها می توان میلیونها شغل در کشور ایجاد کند.

در صورتی که صنعت گردشگری در کشور رونق یابد، درآمدهای اقتصادی کشور بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی رشد کرده و اشتغال در تمام نقاط کشور توسعه می یابد و باعث عدم تمرکز ثروت که یکی از اصول تعاون است شکل خواهد گرفت.

آمار جهانی از وضعیت گردشگری در ایران

انجمن جهانی اقتصاد در جدیدترین گزارش خود در مورد وضعیت صنعت گردشگری ۱۳۶ کشور جهان، رتبه صنعت گردشگری ایران از نظر ایمنی و امنیت در جهان رتبه ۸۷، بهداشت رتبه ۷۹، منابع انسانی و بازار کار رتبه ۱۰۵، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات رتبه ۹۴ و میزان مناسب بودن محیط تجاری رتبه ۷۹ را بدست آورده است و ایران فقط ۰.۸ درصد درآمد جهانی در این صنعت را داراست. این آمار با توجه به ظرفیت های موجود نظیر مکانهای تاریخی، استعداد طبیعی، ویژگیهای مرم شناختی، فرهنگی و جغرافیایی توانمندی زیادی برای توسعه توریسم دارد، قابل تامل است.