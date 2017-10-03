محکومیت متخلف شکار ۸ قطعه کبک به ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی

به گزارش خبرنگار مهر، اسد الله هاشمی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این متخلف به پرداخت ۱۸میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

هاشمی خاطرنشان کرد: فروردین ماه سال جاری مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان باشت، حین گشت و کنترل منطقه حفاظت شده تحت مدیریت خود به یک نفر شکارچی برخورد می کنند که برخلاف قانون و مقررات محیط زیست ۸ قطعه کبک وحشی را شکار کرده بود.

وی با اشاره به اینکه این متخلف در فصل ممنوعه در مناطق حفاظت شده و بدون تحصیل پروانه ۸ قطعه کبک را شکار کرده بود افزود: متخلف توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان باشت دستگیر و به همراه آلات مکشوفه جهت اعمال قانون به مراجع قضایی شهرستان معرفی می شود.

هاشمی ضمن تشکر از دستگاه قضایی افزود: با اجماع جرائم و با در نظر گرفتن آن توسط دادرس محترم دادگاه کیفری شهرستان باشت، این متخلف به پرداخت مجموع ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۶ ماه حبس تعزیری در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم شد.