۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۳

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

محکومیت متخلف شکار ۸ قطعه کبک به ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی

یاسوج- مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: متخلف شکار ۸ قطعه کبک وحشی به ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسد الله هاشمی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این متخلف به پرداخت ۱۸میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

هاشمی خاطرنشان کرد: فروردین ماه سال جاری مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان باشت، حین گشت و کنترل منطقه حفاظت شده  تحت مدیریت خود به یک نفر شکارچی  برخورد می کنند که برخلاف قانون و مقررات محیط زیست ۸ قطعه  کبک وحشی را شکار کرده بود.

وی با اشاره به اینکه این متخلف در فصل ممنوعه در مناطق حفاظت شده و بدون تحصیل پروانه ۸ قطعه کبک را  شکار کرده بود افزود: متخلف توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان باشت دستگیر و به همراه آلات مکشوفه جهت اعمال قانون به مراجع قضایی شهرستان معرفی می شود.

هاشمی ضمن تشکر از دستگاه قضایی افزود: با اجماع جرائم  و با در نظر گرفتن آن توسط دادرس محترم دادگاه کیفری شهرستان باشت،  این متخلف به پرداخت مجموع ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۶ ماه حبس تعزیری در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم شد.  

