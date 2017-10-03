به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی افزود: بخش عمده مشکلات بابت بدهی سازمان دیده نشدن واقعی سرانه و اعتبارات و همچنین عدم تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع مالی به سازمان است

وی ادامه داد: از دیگر مشکلات موجود دیده نشدن بخشی از سرانه ۱۱ میلیون بیمه شده همگانی رایگان برای سازمان و افرادی که تحت پوشش سازمان بوده و حق بیمه پرداخت میکردند ولی با شروع طرح دفترچه رایگان دریافت کرده اند و همچنین همپوشانی بیمه ای با سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر است

موهبتی تاکید کرد: به محض الحاق سازمان بیمه سلامت ایران به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ، شورای راهبردی طرح تحول نظام سلامت با محوریت این سازمان و با ریاست مقام عالی وزارت بهداشت در جهت کنترل هزینه ها و تامین منابع مالی پایدار تشکیل شد

وی گفت: ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان بیمه سلامت ایران، به تامین اعتبار مالی لازم موکول شود

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران افزود: افرادی از یارانه بیمه سلامت استفاده کنند که بر اساس ارزیابی قانون وسع ، واقعا توانایی تامین منابع مالی را ندارند؛مانند مشمولین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی. مابقی افراد در صورت تمایل به دریافت دفترچه سلامت ،درخواست انتقال یارانه ای که از دولت می گیرند را به صندوق بیمه همگانی بدهند.