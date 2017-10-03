مسکو و ریاض به دنبال توسعه روابط اقتصادی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت: روسیه وعربستان سعودی به دنبال توسعه روابط اقتصادی دوجانبه هستند.

وی ادامه داد: مقامات روسیه و عربستان سعودی اراده سیاسی خود را برای تقویت روابط اقتصادی دوجانبه نشان داده اند، اما هنوز از این ظرفیت در عمل استفاده نشده است.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه تاکید کرد که روسیه دارای روابط دیرینه با عربستان سعودی است و این موضوع را ارزشمند می داند.

پسکوف افزود: چشم اندازهای بسیار گسترده ای در این حوزه وجود دارد و عملی شدن ظرفیت ها دور از انتظار نیست. اکنون هر دو طرف در خصوص توسعه روابط تجاری اراده سیاسی خود را ابراز کرده اند.

وی رابطه عربستان با روسیه را با رابطه با ایران مرتبط ندانست و گفت: روابط میان مسکو و ریاض کاملاً به صورت خودکفا است و در این مورد هیچ نیازی به موازی کاری نیست، و با توجه به اینکه عربستان در منطقه و به طور کلی در جهان عرب نقش مهمی دارد، ارتباط با عربستان یک بخش جداگانه از سیاست خارجی ما است.

گفتنی است که مقامات کرملین پیش از این از سفر «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان به مسکو در روز ۵ اکتبر، خبر دادند.