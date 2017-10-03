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۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۲۶

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا:

تاکنون شاهد نقض برجام از سوی ایران نبوده ایم

تاکنون شاهد نقض برجام از سوی ایران نبوده ایم

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با حضور در سنا آمریکا اعلام کرد که ارتش آمریکا تاکنون شاهد هیچ گونه نقض برجام از سوی ایران نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جیمز متیس» وزیر دفاع آمریکا به همراه «جوزف دانفورد» رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور امروز در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا حاضر شده تا در خصوص پاره ای از مسائل از جمله برجام پاسخ دهند.

بر اساس این گزارش، متیس در پاسخ به سوال نمایندگان سنای آمریکا در خصوص ابقا یا خروج آمریکا در توافق هسته ای با ایران گفت که پایبندی آمریکا به برجام به سود آمریکا است.

دانفورد نیز با تایید پایبندی ایران به توافق هسته ای گفت: تا کنون موردی از نقض فاحش برجام از سوی ایران شاهد نبوده‌ایم. برجام دستیابی ایران به توان سلاح هسته‌ای را به تأخیر انداخت.

کد مطلب 4103874

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