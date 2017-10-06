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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۶

به مناسبت روز جهانی کودک؛

نمایشگاه«عکس و نقاشی» در شهرستان فومن برپا می شود

نمایشگاه«عکس و نقاشی» در شهرستان فومن برپا می شود

فومن- نمایشگاه «عکس و نقاشی» به مناسبت روز جهانی کودک به همت موسسه حامیان طبیعت سبز کادوس با موضوع محیط پیرامون در شهرستان فومن برپا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «عکس و نقاشی» به مناسبت روز جهانی کودک به همت موسسه حامیان طبیعت سبز کادوس با همکاری اداره حفاظت از محیط زیست و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرستان فومن برپا می شود.

این موسسه طی فراخوانی از تمام کودکان پیش دبستانی و دبستانی و همچنین متوسطه اول خواسته تا نقاشی و عکس های خود را با موضوع محیط پیرامون خود به اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان فومن ارسال کنند.

مهلت ارسال و تحویل آثار تا ۱۵ مهر ماه جاری بوده و نمایشگاه مذکور در روز ۲۰ مهر ماه در پارک شهر فومن از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر برپا می شود.

کد مطلب 4104527

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