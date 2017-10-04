  1. استانها
۱۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۵۲

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

توجه به پروژه پل سوم بشار ضروری است/ بدهی ۹ میلیاردی پروژه

یاسوج- مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: اگر پل سوم بشار برای استان اهمیت دارد باید مسئولان برای تخصیص اعتبار و پیشرفت پروژه کمک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی علیمردانی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: این پروژه دارای قریب به ۹ میلیارد بدهی است و همراهی مسئولان برای سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه ضروری است.

علیمردانی تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده در سال ۹۵، ۲ میلیارد تومان اعتبار از مرکز دریافت کردیم و همچنین ۴۰۰ میلیون تومان از اعتبارات استان به این پروژه اختصاص یافت.

علیمردانی با اشاره به پروژه اتصال آزاد راه یاسوج به آزاد راه شیراز- اصفهان خاطرنشان کرد: برای عملیاتی شدن این پروژه از دو روش استفاده از ۳۰ درصد اعتبار دولتی و ۷۰ درصد بخش خصوصی و روش ۱۰۰ درصد بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

علیمردانی ابراز داشت: ۶۰۰ میلیون تومان برای انجام مطالعات این پروژه  و گرفتن مشاور اعتبار نیاز است و  تحقق این امر به سرمایه گذاری در این حوزه کمک می کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تحقق این پروژه در توسعه و پیشرفت استان را مهم دانست و بر همکاری برای عملیاتی شدن این پروژه تاکید کرد.

