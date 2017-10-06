محرومیت پرسپولیس مشکل تمدید قرارداد برانکو یا مسائل مالی؟

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر طاهری مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بلافاصله پس از قهرمانی این تیم در شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر، سخن از تمدید قرارداد بلند مدت سرمربی کروات پرسپولیس داد اما این موضوع محقق نشد تا برانکو ایوانکوویچ تنها تا پایان رقابت های فصل جاری لیگ برتر با سرخپوشان پایتخت قرارداد داشته باشد. مشکلات مالی و عدم تامین نیازهای سرمربی پرسپولیس دلیل مهمی بود که آنها نتوانند بر سر تمدید قرارداد بلند مدت خود به توافق برسند.

سرمربی پرسپولیس حالا بار دیگر با پیشنهاد ضمنی مدیران باشگاه پرسپولیس برای تمدید قراردادش روبرو شده است اما با پاسخ مبهم خود، آن را به زمان دیگری موکول کرده است.

برانکو ایوانکوویچ پیش از بازی با الهلال عربستان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، با چنین پیشنهادی روبرو شد اما بر اساس اعلام رسانه های عربستانی، برانکو پاسخ به این پیشنهاد را به نتایج تیمش در لیگ قهرمانان موکول کرد. سرخپوشان پایتخت توانستند به جمع چهار تیم پایانی رقابت های لیگ برتر هم برسند اما شوک فیفا به این باشگاه با محرومیت ۴ ماهه طارمی و محرومیت پرسپولیس از دو پنجره نقل و انتقالات، تمام معادلات را به هم ریخت تا برانکو ایوانکوویچ از همین حالا فکر جذب بازیکن جدید و تقویت تیمش را از سر بیرون کند.

باشگاه پرسپولیس حاضر شده است با رقم پیشنهادی سرمربی کروات خود کنار بیاید اما ایوانکوویچ به احتمال فروان نگران است با توجه به محرومیت باشگاه نتواند انتظارات را برآورده کند. هوادارانی که به طور حتم در فصول آینده، تنها راضی به قهرمانی در لیگ برتر ایران نخواهند بود و با برانکو به رویاهای خود در آسیا فکر می کنند.

از سوی دیگر، باشگاه پرسپولیس هنوز نتوانسته است مطالبات مربوط به فصل گذشته کادر فنی پرسپولیس را پرداخت کند. مشکلات مالی باشگاه و محرومیت و جریمه های متعدد این تیم می تواند اصلی ترین دلیل در عدم رضایت برانکو به تمدید قراردادش در برهه زمانی کنونی است.

قرار است مدیران باشگاه و سرمربی سرخپوشان پایتخت، صحبت در این باره را به نیم فصل رقابت ها موکول کنند تا هر دو تیم بتوانند بهترین اقدام را در این زمینه انجام دهند.