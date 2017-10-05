تخصیص حق آبه بیشتر از دو سد کرج و طالقان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در مراسم افتتاح پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب شهرستان کرج که صبح پنج‌شنبه با حضور سرپرست وزارت نیرو برگزار شد، با اشاره به اینکه در نخستین روزهای کاری خود میزبان سرپرست وزارت نیرو هستم، اظهار کرد: بخش اعظم برنامه‌های در دستور کار استان البرز به حوزه وزارت نیرو بازمی‌گردد.

وی با اشاره به اینکه گزارش‌های اعلامی بیانگر کمبودهای بیشمار استان در حوزه آب است، افزود: در دنیا شهرهای اطراف مراکز کشورها در رفاه و آسایش به سر می‌برند، این در حالی است که البرز علی‌رغم هم‌جواری با پایتخت متحمل مشکلاتی عدیده‌ای شده است.

استاندار البرز بیان کرد: البرز به مرکزیت شهر کرج به‌عنوان چهارمین شهر بزرگ و پرجمعیت کشور با مسائل و مشکلات مختلفی روبه‌رو شده است، در مراسم معارفه خود نیز بر این نهم تأکید داشتم که تفکیک البرز از تهران در حالی رخ‌داده که بایستی نسبت به رفع عقب‌ماندگی‌های آن مجدانه وارد عمل شد.

نجفی بابیان اینکه بخش عظیمی از مشکلات استان تهران به البرز سرازیر می‌شود لذا رفع مشکلاتی چون مسائل آلودگی هوا، ترافیکی و تأمین آب در این منطقه آثار مفیدی را به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: به سبب اهمیت البرز، بخش اعظم مشکلات این منطقه در شورای امنیت کشور مطرح و بررسی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه درخواست دارم وزیر نیرو و دیگر مسئولان کشوری نسبت به رفع مشکلات البرز توجه ویژه‌ای داشته باشند، افزود: زیبنده نیست البرز در برخی بخش‌ها از سرانه متوسط کشوری در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد؛ البرز باید در بخش خدمات از دیگر استان‌های کشور پیشی بگیرد.

استاندار البرز با اعلام البرز در بخش بیکاری در رده اول کشوری و در حوزه اشتغال در رده آخر قرار دارد، اظهار کرد: عزم جدی برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در استان البرز در دستور کار قرار داده‌شده است که تحقق این مهم به ایجاد زیرساخت‌های لازم نیاز دارد.

نجفی تامین ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب در افق برنامه ششم را از موارد حائز اهمیت در استان البرز برشمرد و گفت: طرح‌های آب‌رسانی به شهرهای البرز در ردیف بودجه سال ۹۷ در نظر گرفته شود، از طرفی باید به این مهم اشاره کرد که تخصیص حق آبه بیشتر از دو سد کرج و طالقان به این استان نیز امری ضروری و قابل‌پیگیری است.