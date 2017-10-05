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۱۳ مهر ۱۳۹۶، ۹:۴۲

در دهه اول محرم؛

۱۲۵ زندانی اردوگاه فشافویه به مرخصی رفتند

۱۲۵ زندانی اردوگاه فشافویه به مرخصی رفتند

تعداد ۱۲۵ زندانی اردوگاه فشافویه به مناسبت دهه اول محرم و جهت شرکت در مراسم عزاداری به مرخصی رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی فشافویه، شمس زارع مدیر اردوگاه از اعطای مرخصی به ۱۲۵ نفر از مددجویان اردوگاه به مناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع) خبر داد و گفت: در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها و بر اساس آیین نامه و بخشنامه های موجود در خصوص ایام محرم و با تلاش و بررسی های صورت گرفته در واحد قضایی اردوگاه به ۱۲۵ نفر از مددجویان واجد شرایط جهت حضور در ایام محرم و شرکت در مراسم عزاداری این دهه مرخصی اعطا می شود.

کد مطلب 4105198

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