۱۲۵ زندانی اردوگاه فشافویه به مرخصی رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی فشافویه، شمس زارع مدیر اردوگاه از اعطای مرخصی به ۱۲۵ نفر از مددجویان اردوگاه به مناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع) خبر داد و گفت: در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها و بر اساس آیین نامه و بخشنامه های موجود در خصوص ایام محرم و با تلاش و بررسی های صورت گرفته در واحد قضایی اردوگاه به ۱۲۵ نفر از مددجویان واجد شرایط جهت حضور در ایام محرم و شرکت در مراسم عزاداری این دهه مرخصی اعطا می شود.