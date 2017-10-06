سکوت آقایان خیانت در حق هواداران پرسپولیس است

محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره محرومیت باشگاه پرسپولیس و مهدی طارمی به دلیل تخلف در انتقال این بازیکن از ریزه اسپور ترکیه گفت: اینکه چه اتفاقی افتاده است تا باشگاه پرسپولیس با چنین افتضاح حقوقی روبرو شده است را نمی دانم. در واقع بهتر است بگوییم هیچکس نمی داند چه مسائلی رخ داده است تا پرسپولیس در حساس ترین بازی خودش از حضور بهترین مهاجم حال حاضر فوتبال ایران محروم شود. نحوه برخورد و پاسخگویی مسئولان باشگاه درباره این محرومیت غیر حرفه ای و خارج از اصول است.

وی افزود: باید بیایند و بگویند چرا محرومیت برای باشگاه پرسپولیس در نظر گرفته شده است. هوادار حق دارد از چنین موضوعاتی مطلع شود. سکوت آنها باعث رنجش خاطر هواداران شده است و ادامه این روش، خیانت به کسانی است که پرسپولیس را پرسپولیس کرده اند. این تیم برای مردم است و مردم باید همه چیز را بدانند.

پنجعلی در ادامه راجع به شایعه گوش نکردن چند بازیکن پرسپولیس به صحبت های ایوانکوویچ تصریح کرد: بعید می دانم سرمربی حرفه ای و بزرگی همچون برانکو که با خصلت های فوتبالیست های ایرانی کاملا آشنا شده است اجازه دهد کسی روی حرفش حرف بزند. اینکه می گویند شب قبل از مسابقه با الهلال، بازیکنان پرسپولیس هتل را ترک کرده اند خیلی بعید است. این کار را بازیکنان آماتور هم انجام نمی دهند چه برسد به افرادی که خودشان را حرفه ای می نامند.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره شانس پرسپولیس برای صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا گفت: پرسپولیس برای جبران باخت چهار بر صفر خود در دیدار رفت، کار بسیار سختی دارد اما بازی فوتبال، هرگز نمی تواند به شما بگوید که چه نتیجه ای رقم خواهد خورد. امیدوارم بازیکنان پرسپولیس کاری کنند تا معجزه در فوتبال رخ دهد.