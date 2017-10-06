دومین جشنواره وب کسب و کار در بنگاه های صنعتی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره وب و کسب و کار، بدون تردید یکی از عوامل موثر در موفقیت کسب و کار های امروز، حضور موفق و تاثیرگذار در فضای مجازی است و اولین و مهمترین ابزار حضور و فعالیت هر بنگاه تجاری در فضای الکترونیکی نیز پورتال و وب سایت یک بنگاه است.

با همین رویکرد دفتر توسعه کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت دومین دوره جشنواره وب و کسب و کار بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری با محوریت ارزیابی وب سایت ها و پورتال های واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری برگزار می کند.

هدف از برگزاری این جشنواره، معطوف کردن توجه مدیران فناوری اطلاعات در واحدهای صنعتی، معدنی و بازرگانی به وضعیت پورتال و وب سایت بنگاه تحت مسئولیت آنها، از نظر دارا بودن شرایط و قابلیتهای لازم برای پیشبرد اهداف کسب و کار بنگاه در فضای مجازی، به ویژه در عرصه تعاملات بین المللی و نیز ایجاد انگیزه برای این واحدها به سوی برنامه های توسعه کمی و کیفی در این زمینه می باشد.

ارزیابی وب سایت و پورتال بر اساس شاخص های محتوا و طراحی، تعامل و خدمات الکترونیکی و فناوری و زیرساخت صورت می گیرد و به برگزیدگان، نشان برتر تعاملات الکترونیکی اهدا می شود.

بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری متقاضی حضور در جشنواره وب و کسب و کار می توانند در شاخه های فعالیت تعیین شده به تفکیک مقیاس (کوچک، متوسط و بزرگ) بنگاه تا ۳۰ مهر ماه ۹۶ اقدام به ثبت نام کنند.

بخش صنایع شامل «فناوری اطلاعات»، «غذایی، دارویی و بهداشتی»، «ماشین سازی و تجهیزات»، «برق و الکترونیک»، «خودرو و نیرومحرکه»، «شیمیایی و سلولوزی»، «نساجی و پوشاک»، «فلزی، لوازم خانگی» و «صنایع دستی و فرش دستبافت» است.

بخش شاخه های بخش معادن و صنایع معدنی شامل سیمان، شیشه، سرامیک، مصالح ساختمانی، فلزات آهنی، فلزات غیر آهنی، کانی های صنعتی، ساینده ها، فروآلیاژها و فراورده های نسوز است. شاخه های بخش تجارت و اصناف نیز مشتمل بر تولیدی، توزیعی، خدماتی، خدمات فن، فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای و شرکت های بازرگانی (داخلی و خارجی) است.

فرزاد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و دبیر جشنواره وب و کسب و کار بنگاههای صنعتی، معدنی و تجاری به تعاملات خارجی و صادرات با اعلام این خبر گفت: پرتال متقاضیان حضور در جشنواره پس از ثبت نام آنها در وب سایت جشنواره و تکمیل فرم های خود ارزیابی، از سه منظر شاخصهای محتوا و طراحی، شاخص های تعامل و خدمات الکترونیک و شاخص های فناوری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه مراسم جشنواره وب و کسب و کار با حضور مدیران ارشد وزارت صنعت و سایر دستگاههای اجرایی کشور در آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد، عنوان کرد: از برترین بنگاهها بر اساس مقیاس و حوزه فعالیت تقدیر شده و به آنها «نشان برتر تعاملات الکترونیکی» اعطا خواهد شد.

به گفته اسماعیل زاده، همچنین با اعلام صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بنگاههای معرفی شده از سوی ستاد اجرایی جشنواره که دارای طرح توجیهی توسعه و بهبود پورتال خود هستند، امکان دریافت تسهیلات حمایتی از این صندوق را خواهند داشت.