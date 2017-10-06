به گزارش خبرگزاری مهر مرتضی سلیمی گفت: از روز دوشنبه ۱۰ مهرماه شاهد بارش شدید باران در برخی از نقاط کشور بودیم و همین موضوع نیز سبب سیل و آبگرفتگی معابر در بعضی از شهرهای کشور شده است.

وی افزود: بیشترین حجم سیلاب‌ها در استان‌های گیلان، مازندران و اردبیل گزارش شد و در برخی از مناطق روستایی این سه استان وضعیت سیلاب وخیم گزارش می‌شد.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با ارائه آماری از امداد رسانی‌های صورت گرفته طی روزهای اخیر اظهارکرد: نیروهای هلال احمر در ۳ استان سیل زده به بیش از یک هزار نفر خدمات امدادی ارائه کرده اند.

سلیمی با اشاره به ادامه امدادرسانی‌ها در برخی از مناطق استان‌های گیلان، مازندران و اردبیل خاطرنشان کرد: امدادرسانی‌های نیروهای هلال احمر در برخی از شهرها از قبیل: انزلی، رودسر، تنکابن، آستارا، املش، لاهیجان، صومعه سرا، رامسر، تالش، لنگرود، پارس آباد و بیله سوار ادامه دارد.

وی از ورود سیل به خانه‌های روستایی استان‌های سیل زده خبرداد و اظهارکرد: به دلیل ورود سیل به برخی از خانه‌های روستایی، امدادگران کار تخلیه آب از خانه‌ها را در دستور کار قرار داده و در ۱۹۶ واحد مسکونی، عملیات تخلیه آب را انجام داده اند.