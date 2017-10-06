حسین ثوری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که آیا در انتخابات فدراسیون بوکس شرکت می کنید؟ گفت: هفته پیش رو هفته تعیین کننده ای است و با رخصت و رضایت خانواده بوکس اعم از روسای هیاتهای استانی، قهرمانان و پیشکسوتان این حق را برای خودم قائل می دانم که در انتخابات فدراسیون بوکس شرکت کنم.

وی افزود: به نظرم این دوره از مجمع انتخاباتی فدراسیون بوکس مجمعی خاص است که افکار متفاوت، روش های متفاوت و گام های متفاوتی در آن دیده می شود. هدف ما هم این است که به بوکس کمک شود و امیدوارم اعضای مجمع به گزینه اصلح رای بدهد.

رئیس سابق هیات بوکس استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: در خودم احساس توانمندی می کنم و به نظرم به شخصه بتوانم با همراهی خانواده بوکس به توسعه این ورزش کمک کنم. من ٢٧ سال سرد و گرم این ورزش را چشیده ام و می دانم راه حل برون رفت از مشکلات بوکس چیست.

ثوری در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است با کاندیدایی دیگر وارد ائتلاف شوید؟ گفت: قبلا گفته بودم که اگر کاندیدایی قوی تر از من وارد انتخابات شود اصلا ثبت نام نمیکنم. فعلا چنین احساسی نداشته ام. گمان نمی کنم وارد ائتلاف با گزینه ای شوم اما ممکن است در آینده افرادی به ائتلاف من بپیوندند ولی در هر صورت من به عنوان عضوی از خانواده این رشته تنها به اعتلا، موفقیت و پیشرفت بوکس فکر می کنم و در همین راستا قدم بر می دارم.