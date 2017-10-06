آزادی فضای مجازی میدانی برای جنگ نرم دشمن شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه که در حرم مطهر رضوی برگزار شد اظهار کرد: نیروی اننظامی به عنوان یک جریان خدماتی به عنوان پناهگاه مردم در حوادث و امنیت بخش محسوب می شود.

وی با بیان اینکه اسارت به عنوان فصل دوم عاشورا یک دفاع نرم در برابر جنگ نرم بود افزود: وقتی اهل بیت امام حسین(ع) را به اسارت گرفتند جنگ نرم را در مسیر اهداف خود ادامه دادند و به دنبال جنگ سخت جنگ نرم را آغاز کردند و قصد داشتند صلابت پیامبر (ص)و اهل بیت(ع) او را بریزند.

امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه آن‌ها باقیمانده عترت رسول را با حقارت و ذلت مبتلا کردند تا صلابت و ابهتی برای شخص پیامبر نباشد گفت: سعی داشتند به مقتضای صلابت پیامبر یک سری از کارها را حرام کنند و یک سری کارها را واجب بدانند.

وی ادامه داد: بنی امیه این شگرد را بعد عاشورا شروع کردند اما دفاع نرم اهل بیت دشمن را شکست دادند چون دشمن نمی دانست با چه چیزی روبرو می شود.

علم الهدی ابراز کرد: دشمن برای اینکه حقیر بودن و ذلت آن‌ها را نشان دهد از حضرت زینب(س) می پرسد که این واقعه را چگونه دیدی؟ اما زینب کبری دفاع نرم کردند و جواب دادند جز زیبایی چیزی ندیدم و فداکاری در راه خدا زیبا بود.

وی با اشاره به سخنرانی های حضرت زینب (س) که دشمن را مستاصل کرد بیان کرد: یکی در دروازه کوفه که خطاب به مردم بود و آن ها را بازخواست کردند و مولود آن قیام مختار و توابین بود و سخنرانی دوم در برابر یزید که شراب خورده بود و بعد از آن به خود آمد و گفت خدایا من با اولاد پیامبر چه کردم.

امام جمعه مشهد با تاکید به اینکه امروز اقتدار نظام ما قدرت اول منطقه است گفت: خون ایثارگرانه جوانان ما در جبهه های دفاع از حرم است.

وی ادامه داد: در فضای مجازی چنان ولنگاری افزایش پیدا کرده که میدانی برای جنگ نرم دشمن شده است و هیچ دفاع نرمی نداریم و این وظیفه پلیس فتا است که فضای مجازی را قبضه کند. نیروی انتظامی تحت فرماندهی کل قوا است و تابع سیاست های جناح گرایانه نباید باشد که اگر آن‌ها اراده کردند فضای سیاسی به نفع هم فکرهای خود به وجود بیاورند.

علم الهدی گفت: متاسفانه در عرصه هایی که باید فضای مجازی را مدیریت کنند نتوانسته اند، وزیر جوان هم نتوانسته است یا نتوانسته یا نگذاشته اند.

وی تاکید کرد: حرف غلطی است که ما به عنوان امنیت آزادی را در فضای مجازی محدود نمی کنیم، این حرف در فضای واقعی نیست چرا که دزد در فضای واقعی آزاد نیست.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه نظام مقتدر ما در منطقه دنیای استکبار را مستاصل کرده است ابراز کرد: با این موقعیت اقتدار در فضای مجازی حتی سران قوای ما امنیت ندارند و باید حیثیت و آبروی رئیس قوه مورد اهانت قراربگیرد و دستگاه های اجرایی به روی خود نیاورند.

وی افزود: آزادی دشمن و مهاجم علیه استقلال دین، فرهنگ را به نام امنیت محدود نمی کنند و ادعای مدیریت در نظام دارند و نیروی انتظامی ما نباید تابع همین سیاست باشد. اهانت بی بند و باری و هتاکی به اساس اسلام و دین و فرهنگ ما می شود، با این سیاست آزادی، آزادی مهاجم و دشمن را میسر کرده اید.