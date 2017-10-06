گفتگو میان علمای اسلام و بودیسم ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به همراه محسن محمدی، سفیر کشورمان در تایلند و میانمار، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، به معرفی جامعه المصطفی پرداخت و خاطرنشان کرد: جامعه المصطفی در یک دهه گذشته دارای حرکتی نظام‌اند و پرشتاب، بر اساس برنامه‌های طراحی شده میان مدت و بلند مدت بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند جامعه المصطفی العالمیه و طلاب و دانش آموختگان غیرایرانی آن، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های پیش روی جامعه المصطفی دارای قابلیت توسعه و عمق بخشی بیشتری است و می‌تواند در راه منافع ملی و نشر گفتمان انقلاب اسلامی، نقشی موثرتر نیز ایفا نماید.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه ضمن اعلام آمادگی جامعه المصطفی برای تعامل بیشتر با وزرات خارجه جمهوری اسلامی ایران، بخشی از اهداف و دستاوردهای المصطفی در عرصه‌های مختلف علمی و آموزشی را تشریح کرد.

وی با اشاره به طراحی‌های صورت گرفته در بخش بین الملل حوزه علمیه به منظور تقویت رویکرد بین المللی حوزه و درک و واکنش بهتر نسبت به تحولات جهانی، اظهار داشت: حوزه علمیه به مسئولیت خود نسبت به مسائل بین المللی آگاه است و در این زمینه، هیچگونه محدودیت و مانعی برای همکاری با وزارت امور خارجه وجود ندارد.

آیت الله اعرافی در پایان با اشاره به سابقه حضور نمایندگی جامعه المصطفی در کشور تایلند، خواستار تعامل بیشتر سفارت جمهوری اسلامی ایران برای گسترش فعالیت‌های علمی و برپایی گفتگوی میان علمای اسلام و بودیسم در این کشور شد.

در ادامه این دیدار، رحیم‌پور ضمن قدردانی از تلاش‌های مؤثر جامعه المصطفی در خارج کشور، به ارائه گزارشی از تحولات مهم منطقه به ویژه اوضاع میانمار پرداخت و تلاش‌های دولت برای دفاع از مسلمانان روهینگیا را برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: بعد از موضع گیری قاطع مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به وقوع نسل کشی در غرب میانمار، سایر کشورها و مجامع بین المللی نیز با قاطعیت بیشتری در این مسئله وارد شدند و موضع گیری کردند.

معاون آسیا اقیانوسیه وزارت امور خارجه از پیشنهاد انجام دور سوم گفتگوی دینی میان علمای مسلمان و بودائیان منطقه استقبال کرد و اظهار امیدواری کرد این ابتکار گام موثری در ایجاد آرامش و همزیستی مسالمت آمیز در منطقه باشد.

خاطرنشان می‌شود: معاون وزیر خارجه در سفر یک روزه خود به قم، در ملاقات با آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی، گزارشی از آخرین تحولات منطقه به ویژه میانمار را ارائه کرد و از رهنمودهای مراجع عظام بهره‌مند شد.