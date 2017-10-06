«اشرف غنی» به پاکستان سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آزادی، «عمر زخیلوال» سفیر افغانستان در اسلام آباد اعلام کرد که «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان دعوت ژنرال «قمر جاوید باجوه» فرمانده کل رتش پاکستان از وی برای سفر به پاکستان را پذیرفته است.

لازم به ذکر است که غنی حدود یک ماه گذشته درخواست مقامات پاکستانی برای سفر وی به اسلام آباد را رد کرده بود.

گفتنی است که خبرها درباره سفر رئیس جمهوری افغانستان به پاکستان در حالی منتشر می شود که اخیرا «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده بود که کابل و اسلام آباد باید برای مبارزه با تروریسم و بهبود روابط دوجانبه همکاری های خود را افزایش دهند.

وی همچنین سفر اخیر فرمانده کل ارتش پاکستان به کابل را مثبت ارزیابی کرده و گفته بود که این سفر امیدواری‌های زیاد را برای بهبود روبط میان دو کشور بوجود آورده‌است.