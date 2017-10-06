افتتاح بیمارستان ۲۷۴ تختخوابی یاسوج ظرف دو ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر جمعه در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی شهر یاسوج در جمع خبرنگاران افزود: بازدیدی از بیمارستان ۲۷۴ تخت خوابی یاسوج به عمل آمد که مشخص شد این پروژه پیشرفت فیزیکی مناسبی دارد.

استاندار بیان کرد: طراحی، ساخت و تخت و فضای در نظر گرفته شده در پروژه بیمارستان خوب است و در بیمارستان ها بحث تجهیزات مهم است و باید به آن توجه شود و همچنین با پیگیری انجام شده در آینده ای نزدیک و ظرف دوماه آینده این بیمارستان به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: اگر تجهیز بیمارستان، انتقال تجهیزات و استاندارد سازی اهمیتی بیشتر از ساختمان و بخش فیزیکی نداشته باشد، کمتر از آن نیست و باید تلاش شود که بیمارستان به صورت مجهزتر تحویل داده شود.

احمدی با اشاره به افزایش مهاجرت و نیاز به توسعه زیرساخت ها در شهر یاسوج، تصریح کرد: در شهر یاسوج به دلیل جمعیت موجود در شهر و مهاجرت هایی که انجام گرفته است، باید خدمات شهری تقویت شود و مراکز درمانی، ارتباطی و توسعه فضاهای سبز و ورزشی در برنامه های دولت باشد، که اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.

احمدی ابراز داشت: برخی از پروژه های تعریف شده مانند پل سوم بشار و پروژه های مشابه به دلایل مشکلات فنی، معارضات، تملک و ... فرسایشی شده است و در زمان مقرر محقق نشده است.

استاندار گفت: شهر گسترش پیدا کرده است و بار ترافیکی شهر نیز افزایش پیدا کرده است، که این مسئله مشکل را دوچندان کرده است و از پل سوم که یکی از دغدغه های مردم است، بازدیدی به عمل آمد و پیمانکار جدید در حال تجهیز کارگاه است و از نظر منابع هم مبالغ خوبی از محل ارتقاء شاخص ها برای این پروژه در نظر گرفته شده است.

احمدی تصریح کرد: امید است در آینده ای نزدیک به شکل چند مرحله ای موضوع عبور و مرور را برای مردم تسهیل کنیم و یکی از اولویت های اصلی ما در شهر یاسوج پل سوم بشار است.