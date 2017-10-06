آمریکا به وجودآورنده گروههای تروریستی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اصغرحسینی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه عبادی سیاسی این هفته شهر یاسوج افزود: آمریکا دشمن ما و جنایتکار، بدعهد و بد پیمان است.

وی بیان داشت: ایران اسلامی گلوی آمریکا را گرفته و در مسائل مختلف در مقابل ظلم و زورگویی آمریکا ایستاده است.

حسینی تصریح کرد: آمریکا در جنایتهای سوریه، عراق و یمن دست دارد و یک کشور کودک کش است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه برای افراد اهل تقوا از جایی که هرگز به فکرش را هم نمی کنند، خداوند رزق و روزی می رساند، افزود: انسانهای که به روز آخرت بی اعتقادند و اصول دین را قبول ندارند، دسته ای هستند که انحراف و کج روی و ربا را خوب می دانند و اینان از گناهکارانند.

امام جمعه یاسوج بیان داشت: چنین افرادی دزدی را زرنگی و ربا را حلال و پایمال کردن حق مردم را خوب می بینند.

حسینی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به هفده مهرماه و روز عشایر و روستا اظهار داشت: روستائیان و عشایر دو قشر مهم جامعه و ذخایر مملکت هستند که نقش مهمی در اقتصاد جامعه داشته و تولید کننده هستند.

وی همچنین با اشاره به ایام سوگواری سالار شهیدان گفت: حسین بن علی (ع) نورالله و نماینده خدا در مبارزه با دشمنان است که شهادت را راه خود قرار داد اما زیر بار ستم نرفت.

حسینی همچنین با اشاره به هفته نیروی انتظامی تصریح کرد: امنیت در شهرها روستاها، مرزها، و همه نقاط کشور مدیون نیروی انتظامی است و همه باید از نیروهای انتظامی پشتیبانی کنیم تا شعار امنیت برای همه و همه برای امنیت در کشور محقق شود.