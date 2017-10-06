بیماریهای قلبی عروقی اولین عامل مرگ و میر در اسـتان هسـتند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، ظفر پریسای با بیان اینکه بسـیاری از مرگ ها با کاهش عوامل خطر بیماریها به مقـدار زیادی قابل پیشگیری هستند، افزود: فشارخون بالا، کلسـترول خون بالا و قنـد خون بالا، مصـرف دخانیات، رژیم غذایی نامناسب، فشارهای روحی و روانی، اضافه وزن و چاقی و کم تحرکی از جمله عوامـل خطر کلیدی مهم بیمـاری قلبی عروقی و سـکته مغزی است.

وی تصریح کرد: ۸۰ درصد مرگهای ناشـی از بیماری قلبی و سکته مغزی ناشی از فشارخون بالا، کلسـترول خون بالا ، مصـرف دخانیات، رژیم غذایی نامناسب، اضافه وزن، چاقی و کم تحرکی است.

پریسای یادآور شد: یکی از موانع مهم در کنترل موثر بیماریهای قلبی عروقی شیوع این عوامل خطر و بی اطلاعی مردم از میزان عوامل خطر در خود است.

مدیر مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت استان با اشاره به اینکه برنامه "ایراپن" جهت ارزیابی این عوامل خطر و میزان خطرسـنجی سکته های قلبی و مغزی در حال اجرا است، تصریح کرد: در این برنامه افراد بالای ۳۰ سال با مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی، خانه های بهداشت با خطر سنجی و انجام آزمایشات رایگان می توانند از میزان بروز سکته قلبی و مغزی در خود طی ۱۰ سال آینده مطلع شوند.

وی افزود: افراد با اطلاع از میزان خطر بیماری قلبی عروقی خود، یک برنامه مداخله ای خاص که کارکنان بهداشتی برای بهبود سلامت قلب آنان تهیه کرده اند را دریافت می کنند.

پریسای تصریح کرد: اولین گام برای داشتن قلب سالم، شناخت عوامل خطری است که سلامت قلب را تهدید می کند و تغذیه سالم، عدم مصرف الکل، فعالیت بدنی مناسب و ترک دخانیات می تواند سلامت قلب و رفاه کلی را بهبود بخشد.