خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: قریب به هفت سال است که از انقلاب مردمی در بحرین سپری می شود. مردم بحرین ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ انقلاب گسترده خود برای عدالت‌خواهی و ظلم ستیزی را کلید زدند. از آن زمان تاکنون بحرینی ها خواهان چیزی جز تحقق حداقل میزان عدالت و رفع تبعیض های گسترده در حق خود نیستند. با این حال، رژیم آل خلیفه بدون توجه به مطالبات اصلی و مشروع مردم بی دفاع بحرین، انواع و اقسام ظلم و ستم ها را در حق آنها روا داشته است؛ از سلسله بازداشت های گسترده گرفته تا شکنجه زندانیان سیاسی و انقلابیون بی دفاع. آل خلیفه در این میان، حتی به علمای برجسته بحرینی هم رحم نکرده است. شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق را مدتهاست که در زندان محبوس کرده است. این درحالی است که شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین نیز که پدر معنوی آنها نیز به شمار می رود، مدتهاست در اقامت اجباری در منطقه الدراز قرار گرفته است.

تداوم حصر شیخ عیسی و پیامدهای آن

آل خلیفه تاکنون اجازه حضور پزشکان بر بالین شیخ عیسی جهت مداوای وی را صادر نکرده است. به همین دلیل، هم اکنون وضعیت جسمی شیخ عیسی بسیار ناگوار است اکنون حدود چهار ماه است که از حصر شیخ عیسی قاسم در منزل خود در منطقه الدراز سپری می شود. اینکه مقامات آل خلیفه در اقدامی غیرقانونی این حصر و اقامت اجباری را علیه شیخ عیسی اعمال کردند، مسأله ای است و اینکه اکنون با چه وضعیتی با وی برخورد می کنند، مسأله دیگری است. شیخ عیسی قاسم به دلیل کهولت سن از بیماری هایی رنج می بَرد که هرچه سریعتر باید تحت مداوا قرار گیرد. این در حالی است که طبق اعلام شمار زیادی از شخصیت های برجسته بحرینی، آل خلیفه تاکنون اجازه حضور پزشکان بر بالین شیخ عیسی جهت مداوای وی را صادر نکرده است. به همین دلیل، هم اکنون وضعیت جسمی شیخ عیسی بسیار ناگوار است و آل خلیفه باید بداند که مسئولیت هر اتفاق احتمالی برای رهبر عالی شیعیان متوجه این رژیم است.

در همین ارتباط، شیخ «محمد خجسته» عضو جمعیت الوفاق بحرین می گوید: «وضعیت جسمانی شیخ عیسی قاسم رو به وخامت است و با این حال، آل خلیفه اجازه مداوای وی را نمی دهد». از سوی دیگر شیخ «علی الکربابادی» فعال حقوق بشری بحرینی تصریح می کند: «آل خلیفه مسئول هر اتفاقی است که ممکن است در آینده برای شیخ عیسی قاسم حادث شود». تمامی اینها در حالی است که اگر بستگان درجه اول شیخ عیسی نیز قصد ملاقات با وی را داشته باشند یا این اجازه را پیدا نمی کنند و یا در یک شرایط کاملا امنیتی و تحقیر آمیز و پس از تحمل ساعتها انتظار، به آنها این اجازه داده می شود.

هتک حرمت آشکار به مظاهر عاشورایی

اهانت رژیم آل خلیفه به مقدسات به جزئی لاینکف از سلسله اقدامات سرکوبگرانه این رژیم علیه انقلابیون بحرینی تبدیل شده است. اخیرا با فرا رسیدن ماه محرم الحرام شاهد آن بودیم که اهانت رژیم آل خلیفه به مقدسات به جزئی لاینکف از سلسله اقدامات سرکوبگرانه این رژیم علیه انقلابیون بحرینی تبدیل شده است نظامیان آل خلیفه به دستور مستقیم مقامات این رژیم در اقدامی کاملا اهانت آمیز و هتاکانه دست به جمع آوری و برچیدن مظاهر عاشورایی از سراسر بحرین زدند؛ اقدامی که در واقع، با تمامی اصول انسانی و همچنین اصلی آزادی ادیان کاملا در تعارض است. این در حالی است که اهانت آل خلیفه به مقدسات بحرینی ها تنها به اینجا ختم نمی شود؛ چراکه طی سال های گذشته دهها و یا صدها مسجد شیعیان در نقاط مختلف توسط این رژیم تخریب شده است. افزون بر این، به نظر می رسد آل خلیفه همچنان در ممانعت از اقامه بزرگترین نماز جمعه شیعیان در منطقه الدراز اصرار دارد و برای شصت و چهارمین هفته متوالی، امروز نیز مانع از تحقق این مهم شد.

تنگ‌تر کردن عرصه بر فعالان حقوق بشری

آل خلیفه مانع از ملاقات مستقیم ابتسام الصائغ با فرزندانش شده است؛ مسأله ای که وی را بر آن داشت تا دست به اعتصاب غذای نامحدود در بند آل خلیفه بزند رژیم آل خلیفه به منظور تنگ تر کردن هرچه بیشتر عرصه بر فعالان حقوق بشری، آنها را ضمن بازداشت و زندانی کردن، در سخت ترین شرایط ممکن قرار می دهند. هدف اصلی رژیم آل خلیفه از این اقدام، ایجاد موجی از رعب و وحشت در صفوف انقلابیون است تا بدین ترتیب به آنها این پیام را مخابره کند که در صورت تداوم مسیر کنونی به سرنوشتی مشابه گرفتار خواهند آمد. به عنوان نمونه می توان به وضعیت کنونی «ابتسام الصائغ» در زندان های آل خلیفه اشاره کرد. این زن فعال حقوق بشری که ماه ها پیش توسط آل خلیفه در زندان محبوس شد تاکنون مورد سخت‌ترین شکنجه های ممکن قرار گرفته است. اخیرا نیز آل خلیفه مانع از ملاقات مستقیم ابتسام الصائغ با فرزندانش شده است؛ مسأله ای که وی را بر آن داشت تا دست به اعتصاب غذای نامحدود در بند آل خلیفه بزند.

نسبت دادن اتهامات بی اساس به انقلابیون

یکی از حربه ها و حیله های رژیم آل خلیفه برای فرار از مسئولیت های خود در قبال سرکوبگری های اخیر، نسبت دادن اتهامات بی پایه و اساس به انقلابیون بحرینی است. هرازچندگاهی که رژیم آل خلیفه بدون هیچ تحقیقی در حوادث رخ داده، انگشت اتهام را به سمت انقلابیون نشانه می رود و این اتهامات را دستمایه سرکوب بیش از پیش آنها قرار می دهد برخی انفجارها در مناطق مختلف بحرین به وقوع می پیوندند، رژیم آل خلیفه بدون هیچ تحقیقی در حوادث رخ داده، انگشت اتهام را به سمت انقلابیون نشانه می رود و این اتهامات را دستمایه سرکوب بیش از پیش آنها قرار می دهد. این در حالی است که تاکنون حتی یک سند و یا مدرک متقن نیز مبنی بر دست داشتن انقلابیون بحرینی در حوادث خرابکارانه در این کشور از سوی آل خلیفه ارائه نشده است. حتی برخی تحلیلگران و کارشناسان سیاسی بر این باورند که سلسله انفجارهای اخیر از توطئه های از پیش تعیین شده آل خلیفه برای بدنام کردن انقلابیون و خدشه وارد کردن به نام آنهاست.

نقض گسترده حقوق بشر و سکوت جامعه جهانی