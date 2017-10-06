به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فایننشال تایمز، بریتیش پترولیوم برای کارآمدتر کردن تجارت نفت و گاز خود، از بلاک‌چین (برترین پلت‌فرم نرم‌افزاری جهان برای دارایی‌های دیجیتال) استفاده می‌کند که این جدیدترین نشانه استفاده از تکنولوژی دیتابیس، در کارهای تجاری اصلی شرکت‌ها است.

این گروه انگلیسی اعلام کرده است که درحال سرمایه‌گذاری بر روی برنامه‌های پایلوت، برای بررسی کاربردهای عملی و اخلاقی تکنولوژی بلاک‌چین در بخش انرژی بوده است.

دیوید ایتون، سرپرست تکنولوژی بی‌پی (بریتیش پترولیوم) می‌گوید: استفاده‌هایی برای بلاک‌چین وجود دارد که به ما مزیت‌های رقابتی خواهد داد. بلاک‌چین از نظر سرعت و تایید تراکنش‌ها بسیار کارآمدتر است.

بلاک‌چین یک سیستم دفتر کل دیجیتال است که تراکنش‌های آنلاین را ثبت می‌کند و اغلب به عنوان یک نوآوری خارج از نظم و ضد تشکیلاتی (خارج از عرف نظام بانک‌داری) مرتبط با پول‌های دیجیتال، مثل بیت‌کوین (که به این تکنولوژی متکی است)، به حساب آورده می‌شود.

هرچند علاقه بی‌پی به این تکنولوژی نشان می‌دهد که شرکت‌های چند ملیتی به شکل روزافزونی درحال درک فرصت‌های ایجاد شده توسط بلاک‌چین در روندهای مالی اصلی خود هستند تا به این وسیله با حذف کارکنان واسطه و صورت‌حساب‌های بسیاری از تراکنش‌های خود، هزینه‌های دفتری را کاهش دهند.

بی‌پی در کنار غول نفتی ایتالیا، انی، و وین انرژی اتریش بر روی برنامه پایلوتی کار می‌کردند که تجارت‌ با بلاک‌چین در شرایطی آزمایشی به طور موازی با سیستم‌های تجاری زنده به کار گرفته می‌شدند.

حال این سه غول انرژی برای تجاری‌سازی این سیستم با شرکت تکنولوژی آمریکایی-کانادایی بی‌تی‌ال همکاری می‌کنند. از سایر شرکت‌های انرژی هم دعوت شده است در این امر مشارکت داشته باشند.

ایتون می‌گوید که تجارت نفت و گاز تنها یکی از کاربردهای بالقوه بلاک‌چین توسط بی‌پی خواهد بود و احتمالا می‌توان از این تکنولوژی در سایر فعالیت‌های خارجی و داخل سازمانی که درحال حاظر از ارزهای سنتی برای آنها استفاده می‌شود استفاده کرد.