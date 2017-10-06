هدیه ملکه انگلیس به پادشاه بحرین؛ چراغ سبزی برای ادامه سرکوب

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه «میدل ایست آی» در گزارشی به هدیه‌ ملکه انگلیس (اسب نر سه ساله تربیت شده در اسطبل های سلطنتی انگلیس از نژاد عرب بحرینی) به پادشاه بحرین طی هفته گذشته و واکنش ها به آن پرداخته است.

در این گزارش آمده است: این هدیه موجی از اعتراضات فعالان حقوق بشر را به همراه داشته و آن را آخرین نمونه از حمایت انگلیس از بحرین حکومت به شدت سلطه گرای خلیج فارس خوانده اند.

این پایگاه خبری نوشته است: این هدیه که یک سیگنال دیپلماتیک مبنی بر روابط بسیار نزدیک لندن و منامه است تنها یک ماه پس از گزارش سازمان عفو بین الملل رخ داده که در آن گزارش آمده است بحرین از اِعمال اصلاحات وعده داده شده دست کشیده و بطور چشگیری در طول سال گذشته به سرکوب معترضان سیاسی اقدام نموده است.

همچنین میدل ایست آی با مقایسه جایگاه ملکه انگلیس و پادشاه بحرین می نویسد ملکه یک نقش قانونی تعریف شده در انگلیس دارد در حالی که پادشاه بحرین تمامی قدرت اجرایی، قانون گذاری و قضایی بحرین را طبق گزارش خانه آزادی ( Freedom House) در اختیار دارد.

در این گزارش همچنین به نقل از مارک کرتیس نویسنده و تحلیل گر سیاست خارجی انگلیس آمده است: خانواده سلطنتی انگلیس دارای نقشی کلیدی در سازوبرگ حمایت از رژیم های حاشیه خلیج فارس هستند. روابط شخصی آنها جایگزینی برای دیپلماسی معمول ایجاد کرده و راه را برای سرمایه گذاری و بازار انگلیس در آن کشورها از جمله صادرات اسلحه آسان نموده است.